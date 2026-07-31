Tout ce qui change à partir du 1er août pour les automobilistes : faut-il vraiment s’inquiéter de ces nouveautés ?

Chaque début de mois apporte généralement son lot de nouveautés. En ce mois d’août, les changements sont peu nombreux, mais les deux principales mesures pourraient avoir un impact sur le quotidien de certains automobilistes. En effet, cette période sera marquée par la hausse du prix de l’électricité ainsi que par le durcissement des conditions d’accès au Système d’immatriculation des véhicules (SIV).

À compter du mois d’août 2026, l’État a décidé d’augmenter le prix de l’électricité de 2,5 % en moyenne, soit environ 26 euros TTC supplémentaires par an pour un foyer moyen. Une hausse qui aura toutefois un impact limité pour les automobilistes utilisant quotidiennement une voiture électrique, puisque seuls quelques centimes viendront s’ajouter au coût d’une recharge. Une différence notable comparée aux hausses parfois bien plus importantes des prix de l’essence et du diesel.

Les professionnels concernés par un changement majeur

Au-delà de cette légère hausse du prix de l’électricité, le mois d’août sera également marqué par un durcissement des conditions d’accès au Système d’immatriculation des véhicules (SIV) pour les professionnels de l’automobile.

Dès le 1er août, les conventions d’accès au SIV ne seront plus reconduites automatiquement, mais uniquement à l’issue d’une procédure spécifique.

Les professionnels souhaitant obtenir un accès au système devront désormais justifier d’au moins trois années d’activité dans le secteur automobile. L’objectif est de limiter la création de structures dont le seul but serait de frauder le système des cartes grises. Par ailleurs, un volume minimal d’opérations devra être réalisé afin que les professionnels puissent conserver leur habilitation.

Le syndicat du commerce automobile Mobilians s’est réjoui de la mise en place de ce nouveau dispositif, tout en rappelant que « des mesures complémentaires demeurent indispensables pour renforcer la capacité de réaction face aux cyberattaques et aux fraudes organisées ».

Le déploiement de ces nouvelles mesures se poursuivra progressivement jusqu’à la fin de l’année 2027.