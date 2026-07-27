Rapportée notamment par les journalistes de The Drive, cette affaire concerne le premier constructeur automobile chinois. BYD, également implanté sur le marché automobile australien, était sous les feux des projecteurs ces derniers jours là-bas en raison d’un problème lié à la vente de 1 265 véhicules à des clients.

Les clients en question avaient pris livraison d’une voiture neuve construite en 2026 mais, contrairement à ce qui était présenté sur la fiche technique de ces voitures, elles avaient en fait été fabriquées en 2025 : Byd les avait présentées faussement comme des modèles de 2026, la faute à une erreur administrative a-t-on précisé en interne au sein de la division australienne de la marque.

Un petit dédommagement, au début

Confronté à la colère des clients concernés, BYD a d’abord proposé aux consommateurs affectés un dédommagement de 1 100 dollars australiens (soit un peu moins de 700 euros seulement). Sans doute un peu juste compte tenu de la perte de valeur induite par une auto potentiellement un an plus vieille qu’annoncée, même si elle était bien couverte par une garantie d’un véhicule neuf.

Dans un second temps, BYD a augmenté le montant de la compensation à 3 500 dollars australiens, soit un peu plus de 2 150 euros. Les clients non convaincus par cette compensation peuvent aussi se faire totalement rembourser l’achat de leur voiture.

Des millions d’euros de coût

Cette erreur pourrait coûter au final plusieurs millions d’euros à BYD en Australie. D’après le constructeur, 72 % des clients concernés par ce problème ont accepté la compensation de 3 500 dollars. Les autres ont donc sans doute préféré se faire rembourser de la valeur de leur voiture.