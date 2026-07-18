BYD s’offre le PSG, mais le constructeur chinois soutient aussi son concurrent !

Devenir le plus grand constructeur automobile mondial d’ici 2030, voilà les ambitions de Byd. Pour l’instant, il n’a réussi à vendre que 4,5 millions de voitures en 2025, là où Toyota en a écoulé plus de 11 millions. BYD doit également faire face à une chute des ventes sur le marché chinois depuis le début de l’année, compensée par l’augmentation importante de ses exportations notamment sur le marché européen.

Sachant que le constructeur chinois ne pourra pas compter sur le marché automobile américain à moyen terme pour aider à cette hausse des ventes, il lui faudra absolument devenir l’un des principaux constructeurs automobiles sur le Vieux Continent s’il veut atteindre cet objectif ô combien ambitieux.

BYD devient partenaire du PSG !

Voilà pourquoi BYD met de gros moyens pour se faire connaître et améliorer son image. Comment ? En s’offrant le club de football le plus coté du moment, le PSG Paris Saint-Germain qui vient de remporter une seconde Ligue des champions consécutive.

« BYD, premier constructeur mondial de véhicules à énergies nouvelles, et le Paris Saint-Germain, l’un des clubs de football les plus emblématiques et influents au monde, sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat mondial jusqu’en juin 2029. Dans le cadre de cet accord de trois ans, BYD devient le Partenaire Automobile Officiel du Paris Saint-Germain », peut-on lire dans un communiqué officiel publié hier. « Au cours des trois prochaines saisons, ce partenariat prendra vie à travers des campagnes internationales, des contenus exclusifs mettant en scène les équipes masculine et féminine du Paris Saint-Germain, des activations immersives dédiées aux supporters et des expériences inédites proposées aux fans du monde entier. BYD bénéficiera également d’une visibilité de premier plan au Parc des Princes, tandis que des véhicules BYD et DENZA, la marque premium et technologique du Groupe BYD, accompagneront les activités quotidiennes du Club », est-il précisé.

Une relation pas vraiment exclusive

Mais alors que ce genre de partenariat met généralement en valeur un lien d’exclusivité entre le club et la marque qui le soutient, ce n’est pas le cas de BYD : il se trouve qu’en février dernier, le constructeur chinois avait déjà officialisé un partenariat similaire avec le club anglais Manchester City.

Techniquement, il serait ainsi possible que, dans une compétition comme la Ligue des Champions, deux clubs sponsorisés par la même marque se retrouvent confrontés à l’occasion d’un match. Et sachant que BYD vise à peu près tous les marchés importants du Vieux Continent, il ne serait pas si surprenant de le voir soutenir encore un autre club européen de plus à l’avenir. On ne connaît évidemment pas les montants de ces partenariats, mais les sommes doivent être colossales.