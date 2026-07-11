Même la police de Dubaï succombe à BYD : voici son nouveau SUV de 738 ch

Alors que la police de Dubai s’est fait une réputation mondiale avec ses Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce Mansory ou Mercedes-AMG, elle accueille un nouveau véhicule bien moins spectaculaire mais sans doute plus utile au quotidien. Le dernier arrivé est le SUV hybride Denza B8 développé par BYD. Un modèle qui devient la deuxième génération des véhicules de patrouille intelligents Ghiath.

Un accord signé avec Al-Futtaim -distributeur exclusif de Byd aux Émirats arabes unis- pourrait ouvrir la voie à l’arrivée de nombreux exemplaires. Les autorités mettent en avant ses technologies embarquées intégrant notamment l’intelligence artificielle afin d’améliorer les interventions et les opérations de sécurité.

Le kit complet

Habillé de la traditionnelle livrée blanche et verte de la police de Dubaï, le B8 reçoit une impressionnante rampe de gyrophares et des LED intégrées à la calandre. Sous sa carrosserie, ce véhicule surélevé quatre roues motrices associe un quatre cylindres 2,0 litres turbo à deux moteurs électriques pour développer jusqu’à 738 ch et 760 Nm. De quoi expédier le 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes.