La forte poussée de l’électrique et des constructeurs chinois sur le marché des flottes

En ce début d’été, les investissements automobiles professionnels (B2B) connaissent une solide résilience. Avec 70 818 unités mises à la route (VP + VUL) le secteur affiche une croissance de + 4,28 % en juin.

Si les acquisitions des véhicules particuliers bondissent (+ 7,02 %, 44 444 immatriculations) ce mois-ci, celles des utilitaires stagnent (-0,04 %, 26 374 unités) d’après les dernières données d’AAA Data.

Voitures particulières : un dynamisme très électrique

Le segment des VP s’impose comme le moteur de croissance du marché. Pourtant la forte hausse de ce mois de juin (+ 7 %) ne suffit pas à sortir de l’ornière. Sur le premier semestre les immatriculations sont en recul de 5,2 %.

Sans surprise, l’électrique profite à plein de la fiscalité et des contraintes liées à la loi d’orientation des mobilités. Avec 16 587 modèles livrés sur le mois (un record mensuel), les voitures électriques s’approprient 37,3 % du marché en juin et 39 % sur les 6 premiers mois de l’année.

Véhicules légers utilitaires : figé par la rigueur économique

Le panorama est bien plus austère du côté des VUL. Avec 26 373 immatriculations, le segment se fige (-0,04 %). Dans un contexte économique incertain, les entreprises préfèrent prolonger leurs contrats et garder leurs véhicules déjà en parc. Avec au passage un très net ralentissement de la transition énergétique.

Les e-VUL représentent moins de 12 % (21 500 mises à la route) des modèles immatriculés au premier semestre. Depuis le début de l’année le marché des VUL s’est contracté de 2,1 %.

Les constructeurs chinois aux aguets, Alpine en tête

Si Renault et Peugeot demeurent toujours en tête des ventes B2B, le marché des voitures particulières et de fonction subit une profonde disruption. Avec une très forte progression des spécialistes de l’électrique chinois. Si les volumes et les parts de marché restent encore modestes, l’ascension est fulgurante. MG (+ 141,4 %, 869 unités) s’avère en passe de devenir l’alternative économique préférée des gestionnaires de flottes. XPeng (+ 121,2 %, 261 unités) confirme la bonne approche du haut de gamme chinois sur le B2B. Enfin BYD (+ 91,9 %, 685 immatriculations) double quasiment ses volumes d’une année sur l’autre.

Mais la plus forte progression du mois est à mettre au crédit d’Alpine. Avec une progression de + 155,8 %, 284 unités) la marque sportive de Renault prouve qu’il y a encore un petit coin de ciel bleu -Alpine bien sûr- pour le haut de gamme Made in France auprès des cadres.