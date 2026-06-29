Après Gucci en Formule 1, Alpine préfère Lacoste avec l’A290 Rallye (et Pierre Niney fait semblant de la crasher)

Alpine vient d’annoncer une importante collaboration avec la marque de prêt-à-porter de luxe italienne Gucci, qui deviendra le sponsor-titre de son écurie de Formule 1 à partir de la saison 2027 du championnat. On peut donc imaginer à ce titre de futurs produits dérivés et autres marchandises mettant à l’honneur les deux marques, comme de coutume depuis longtemps dans l’univers de la Formule 1.

Mais surprise : Alpine dévoile une autre nouvelle collaboration avec une marque de prêt-à-porter, française cette fois : comme son nom l’indique, l’Alpine Lacoste A290 Rallye se base sur la version de rallye de la citadine sportive électrique, essayée il y a quelques mois par Caradisiac.

Un exemplaire unique « pour le style »

Cette Alpine Lacoste A290 Rallye arbore des jantes différentes, une carrosserie entièrement blanche et un bouclier avant entièrement remodelé et simplifié. Elle porte aussi le célèbre crocodile cher à la marque de René Lacoste sur l’un de ses phares.

Alpine ne donne pas davantage de précisions techniques sur cet exemplaire qui se limitera très probablement au simple « show-car », mais la voiture semble roulante au vu du petit clip « The Test » diffusé sur Youtube que vous pouvez voir ci-dessous.

Pierre Niney finit mal

Ce clip à la vocation humoristique montre Pierre Gasly, pilote de l’écurie Alpine F1, et l’acteur Pierre Niney. Les deux hommes se retrouvent dans un hangar et Pierre Gasly réalise quasiment des « donuts » avec alors que ce véhicule utilise pourtant une simple transmission aux roues avant (étrange !). Puis Pierre Niney prend le volant et on entend un grand bruit, Pierre Gasly faisant mine d’être agacé par ce que vient de faire l’acteur. Dans le scénario, il s’est retrouvé dans le mur avec la voiture.

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Mais à quoi sert cette campagne de communication ? « À travers cette collaboration, Lacoste et Alpine célèbrent une certaine idée du design français, où l’innovation sert toujours un objectif, où la performance se met au service de l’émotion et où l’élégance accompagne le mouvement », peut-on lire dans le communiqué. De là à imaginer une future série spéciale Lacoste, il n’y a pour l’instant rien de confirmé à ce sujet.