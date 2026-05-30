Avec Gucci chez Alpine, les milliardaires français du luxe vont se battre en Formule 1

Luca de Meo à côté d’une Formule 1 Alpine, la scène était on ne peut plus classique jusqu’à l’été 2025 : l’ancien directeur général du groupe Renault se montrait régulièrement avec les produits de la division sportive de l’enseigne au losange et venait très souvent sur les courses.

Mais on le retrouve dans la photo ci-dessus aux côtés des dirigeants d’Alpine F1 et du groupe Renault pour d’autres raisons : nouveau patron du groupe Kering spécialisé notamment dans les marques de luxe de prêt-à-porter (il avait annoncé son arrivée à ce poste presque simultanément avec son départ de Renault), il venait officialiser le nouveau partenariat entre la marque Gucci (propriété de Kering) et l’écurie Alpine F1. Cette dernière deviendra en 2027 le « Gucci Racing Alpine Formula One Team ».

Un effet positif sur l’image d’Alpine ?

Au vu du passé récent de Luca de Meo et connaissant ses liens d’amitié avec le directeur « non exécutif » d’Alpine F1 Flavio Briatore (également présent sur la photo), l’homme d’affaires italien ne semble pas en froid avec son ancien employeur. Ses nouvelles fonctions ont même probablement aidé à la mise en place de ce nouveau partenariat, Gucci remplaçant l’ancien sponsor-titre d’Alpine F1 BWT qui quittera l’écurie à la fin de cette saison 2026.

Dans un contexte où le nouveau directeur du groupe Renault François Provost a coupé plusieurs projets importants d’Alpine, c’est sans doute aussi un bon signal pour l’avenir de son écurie de Formule 1 qui peine toujours actuellement à se porter au niveau des meilleures équipes et viser les titres au championnat. Pour une marque espérant se crédibiliser sur le haut de gamme automobile, l’association à l’image de Gucci n’est probablement pas une mauvaise chose.

La lutte entre Bernard Arnaud et François Pinault s’étend à la Formule 1

Cette arrivée du groupe Kering en Formule 1, via sa marque Gucci, lance aussi un nouveau combat entre deux milliardaires français qui se concurrencent dans de nombreux domaines depuis longtemps. LVMH, le groupe de luxe de Bernard Arnaud sponsor-titre de la Formule 1 depuis la saison 2025 avec Louis Vuitton, se retrouvera à partir de 2026 dans la même série que son concurrent Kering appartenant à François Pinault (dont la marque Gucci rivalise directement avec son enseigne Louis Vuitton).

Et l’engagement de Gucci avec Alpine ne prévoit pas de se limiter à l’inscription de son nom sur les monoplaces de la marque : « Conçu pour s’étendre bien au-delà d’une présence sur les circuits, ce partenariat se déploiera à travers une série d’initiatives ambitieuses au cours des prochaines saisons – contenus, produits, expériences clients haut de gamme et activations exclusives, avec l’ambition de construire une plateforme distinctive et à fort impact dans la durée », peut-on lire dans le communiqué officiel d’Alpine F1.

La Fiat 500 Gucci était un précurseur !

Ironie de l’histoire, Luca de Meo se retrouve à la tête d’un groupe dont la marque Gucci s’était déjà apposée sur l’ancienne Fiat 500 via une série spéciale lancée en 2011. Or, Luca de Meo est souvent considéré comme l’un des pères de la Fiat 500 moderne, arrivée lorsqu’il travaillait chez FCA. Mais dans un avenir proche, il faudra donc plutôt s’attendre à des séries spéciales « Gucci » chez Alpine que chez Fiat…