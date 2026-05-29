Tout le monde connaît Renault pour ses voitures, mais la marque au losange reste aussi un acteur clé du marché des véhicules utilitaires léger. En 2025, ces engins représentaient tout de même 14,6 % du total de ses ventes mondiales ou même 20,7 % pour la seule marque Renault, une part en baisse qui explique d’ailleurs en partie les résultats financiers décevants du groupe sur l’exercice de l’année dernière. A ce sujet, d’ailleurs, Renault a récemment racheté à 100 % la coentreprise Flexis qu’elle avait montée avec Volvo Trucks et la GMA CGM pour le développement de nouveaux utilitaires électriques.

Cette activité des véhicules utilitaires chez Renault doit beaucoup au centre de Recherche & Développement de Villiers Saint Frédéric, dans les Yvelines, ouvert en 1965 et responsable de la mise au point de ces engins. La rédaction de Caradisiac l’avait d’ailleurs visité en 2025.

Fermeture en 2027

Comme le rapportent notamment les journalistes du Journal de l’Auto, le groupe Renault s’apprête à fermer ce site. C’est à l’occasion d’un conseil économique et social que le constructeur vient de présenter un projet de rapprocher les groupes d’ingénierie des véhicules particuliers et des modèles utilitaires en délocalisant cette dernière activité, débouchant sur la fermeture de l’antenne de Villiers Saint Frédéric.

Renault espère ainsi faire venir une grande partie des salariés du site au Technocentre de Guyancourt (également dans les Yvelines), alors que les autres seraient réaffectés dans d’autres locaux. Renault promet qu’il veut conserver ses compétences en matière de fabrication des véhicules utilitaires, même si moins d’engins de ce genre seront en préparation dans les années à venir en raison de nombreux lancements récents et des cycles de vie plus long que ceux des voitures des particuliers (généralement 15 ans pour chaque génération contre 7).

Problèmes liés au bâtiment, aussi

Les syndicats s’inquiètent : la CGT affirme que contrairement à ce que dit Renault, le Technocentre n’est « pas prêt pour accueillir autant de nouveaux postes ». On parle actuellement de 450 salariés internes à Villiers Saint Frédéric et de 300 salariés sous-traitants.

C’est aussi le bâtiment lui-même qui poserait un problème, les locaux de Villiers Saint Frédéric nécessitant de gros travaux pour être mis en conformité avec les nouvelles normes écologiques. Renault, dont le nouveau directeur général François Provost essaie de réaliser beaucoup d’économies depuis son arrivée, en profiterait ainsi pour se réorganiser. Des discussions entre les organisations syndicales et Renault doivent se dérouler le 10 juin prochain.