La fiabilité, c’est le nerf de la guerre pour un constructeur. Il suffit d’un épisode comme le Puretech chez Stellantis pour que la confiance des clients soit ébranlée pour de nombreuses années. Renault en est bien conscient, car le losange a déjà connu ce genre de mésaventure dans le passé. Afin d’éviter à nouveau de telles situations, Renault a mis en place depuis 2021 une nouvelle politique en matière de qualité. L’objectif était clair : un ratio de 2 % d’incidents (allant de l’allumage intempestif d’un voyant à une panne immobilisante) au cours des trois premiers mois de roulage.

Aujourd’hui, c’est l’heure du bilan et celui-ci est plus que positif avec moins de 2 % d’incidents en 2025 pour la majorité de la gamme, ce qui correspond à une réduction de l’ordre de 50 % des incidents par rapport à 2021. Seuls font figure d’exception les Dacia Bigster et Duster. Une différence qui s’explique par plusieurs raisons pour Thierry Charvet, le directeur industriel et qualité du groupe : "Les standards de qualité perçue peuvent être inférieurs chez Dacia, c’est un choix de positionnement, mais la rigueur sur la qualité de montage en usine, la robustesse et la durabilité sont les mêmes que chez Renault, dit-il. Si Bigster et Duster ne sont pas à 2 % actuellement - mais à un bon niveau - c’est à cause de leurs variétés de moteurs et de leurs récentes évolutions dues à la réglementation, alors que la gamme Renault est plus électrique, avec moins de pièces et moins de diversité moteurs"."

Pour arriver à de tels résultats, Renault a profondément revu ses méthodes de fabrication. Ainsi, le constructeur français a généralisé l’usage des caméras reliées à des bases de données d’images gérées par l’IA pour contrôler la qualité de façon quasi infaillible. Environ 500 contrôles par caméras sont réalisés par véhicule et 100 photos sont conservées dans son dossier VIN. D’ici à 2027, ce sera 1 000 contrôles et 300 photos conservés dans le dossier. Dans le cadre du lancement d’un nouveau modèle, comme la Twingo, Renault a également augmenté le nombre d’essais dynamiques du véhicule : 520 conducteurs différents ont ainsi réalisé au total plus de 500,000 km. Enfin, une troisième étape permet de réduire le nombre de pannes. Elle consiste à analyser les incidents des véhicules en circulation (et sous garantie). Tous les matins, des experts reçoivent les informations de pannes remontées par le réseau en Europe. Leur mission : chercher les causes, identifier si d’autres cas sont apparus et informer l’usine concernée qui devra, le soir même, lors d’un autre meeting quotidien, apporter une explication et une solution pour que le problème ne se reproduise pas. Le dossier VIN du véhicule concerné, qui contient l’ensemble des photos, mais aussi des informations mécaniques comme les couples de serrage des vis, sera vérifié dans ce cadre pour comprendre et corriger rapidement le tir. Sur les nouveaux modèles, les équipes surveillent particulièrement les gros rouleurs, comme les taxis, qui peuvent rencontrer des incidents liés à leur intensité d’usage avant que ses défauts apparaissent chez les autres conducteurs.

Enfin, une attention toute particulière a porté sur la durabilité des matériaux avec une idée directrice : l’intérieur du véhicule doit être comme neuf au bout de 5 ans. Tous ses efforts semblent payants puis la valeur résiduelle de la gamme Renault est de 54,7 % en 2025 au bout de 36 mois, contre 46,3 % en 2020.