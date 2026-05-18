Le Renault Niagara sera un pick-up « robuste et polyvalent », mais pas pour nous

Dans un passé pas si lointain, il était possible en France d’acheter un gros pick-up Renault : l’Alaskan, basé sur le Nissan Navara et cousin du Mercedes Classe X, introduit chez nous en 2017 et retiré en 2020 après l’arrêt de sa fabrication en Espagne.

Si la carrière du Mercedes Classe X s’est arrêtée depuis longtemps tout comme celle du Nissan Navara, remplacé l’année dernière par le Frontier Pro qui n’est autre qu’un Dongfeng Z9 rebadgé, celle du Renault Alaskan a tout de même continué jusqu’en 2025 en Amérique du Sud où il était fabriqué à Cordoba (en Argentine) jusqu’en 2025.

Et maintenant, le Niagara

Ce Renault Alaskan va être remplacé par le Niagara. Après un concept-car dévoilé en 2023 au Brésil, le constructeur au losange montre une première image de sa version de série de ce pick-up conçu pour le marché de l’Amérique Latine.

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Il faut pour l’instant se contenter d’une photo de détail de la partie arrière et de cette courte vidéo montrant le mécanisme de l’ouvrant de sa benne. « Renault Niagara sera assemblé à l’usine de Córdoba en Argentine. Il sera révélé le 10 septembre prochain et sera commercialisé en Amérique latine d’ici la fin de l’année 2026 », est-il précisé dans le communiqué officiel de Renault.

Aurait-il plu chez nous ?

Lors de la présentation du concept-car Niagara en 2023, le design très léché de l’engin avait surpris et Renault précisait qu’il était équipé d’un bloc E-Tech hybride 4x4. Il s’agit vraisemblablement d’un véhicule plus petit que l’Alaskan, puisque le concept-car était long de 4,9 mètres contre 5,4 mètres. Aurait-on pu imaginer un certain potentiel pour ce véhicule sur le marché européen, alors que les vrais pick-up à double cabine diesel sont désormais lourdement taxés par le malus écologique en France ?

Rappelons que Renault espère encore monter en puissance sur le marché de l’Amérique Latine après avoir lancé les Kardian et Boreal, deux véhicules calibrés pour cette région. Le Kardian est également construit et vendu au Maroc, où Caradisiac l’a essayé il y a quelques mois.