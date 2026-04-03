Nous avons rencontré par hasard le Frontier Pro, le nouveau pick-up de Nissan et il est énorme !

Un journaliste se doit d’être à l’affût de tout ce qui se passe autour de lui, mais il faut bien reconnaître que parfois le destin s’en mêle et nous donne un sacré coup de pouce.

Ainsi, lors d’un repérage pour trouver de nouveau lieux de tournages dans le département des Yvelines, nous sommes tombés fortuitement sur un véhicule qui a attiré notre regard. Il faut dire qu’il était impossible de le rater en raison de sa teinte jaune pétante, mais également de son gabarit hors du commun. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, il s’agit d’un pick-up inconnu en France et même en Europe.

Malgré les nombreux stickers apposés sur le véhicule pour masquer les logos, nous avons trouvé le nom de la marque dans les projecteurs avant. Il s’agit d’un Nissan, la présence d’un Qashqai à ses côtés aurait dû nous donner un indice.

Après quelques recherches sur internet, nous avons découvert qu’il s’agit du Frontier Pro, un pick-up commercialisé notamment en Chine, qui mesure 5,50 m de long. Il dispose d’une double cabine et bien évidemment d’une benne à la fermeture électrique. Au-delà de ses mensurations généreuses, ce Frontier ne manque pas de personnalité avec une face qui fait la part belle à la signature lumineuse avec une partie supérieure entièrement éclairée et des projecteurs verticaux massifs, eux aussi composés des mêmes segments. L’arrière est plus classique avec des feux en forme d’équerre qui ceinture bien la poupe. L’ensemble fait penser à d’autres pick-up massifs à l’image des Rivian ou des Scout, la marque ressuscitée par Volkswagen aux USA.

Difficile de se faire une véritable idée sur l’intérieur, la voiture étant fermée. Au travers des vitres, nous avons pu tout de même remarquer que l’habitacle est spacieux, ce qui n’est pas une surprise vu le gabarit de l’engin. Le conducteur aura face à lui une instrumentation numérique de 10 pouces sans casquette. L’écran multimédia de plus de 14 pouces, selon nous, surplombe une large console centrale qui accueille la commande de boîte de vitesses et une molette servant à sélectionner les différents modes de conduite. Le volant affiche pour sa part un design original avec une seule et large barre centrale qui concentre toutes les commandes.

Honnêtement à la découverte de ce pick-up, on s’est demandé à quoi il pouvait carburer. Cet exemplaire est apparemment un hybride rechargeable, mais il est aussi vendu en thermique (2.0 et 2.3 Turbo). Pour ce qui est du PHEV, il s'agit d'un quatre cylindres turbo de 1,5 litre combiné à un moteur électrique pour une puissance totale de 402 ch et une autonomie électrique proche des 135 km selon la norme chinoise.

Si comme nous, vous trouvez ce pick-up sympa, inutile d’espérer une commercialisation dans nos contrées. Par contre, il y a fort à parier en revanche, qu’il soit disponible aux États-Unis et au Canada.