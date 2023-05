Maxi-fiche fiabilité - Nissan Micra V : sans éclat, mais fiable

En bref

Pour cette cinquième de génération de Micra (code interne K14), Nissan a totalement changé de philosophie. Jusqu’ici plutôt cantonnée à la ville avec son petit gabarit, la Micra souhaite jouer dans la cour des grandes et venir titiller les ténors de la catégorie tels que les Volkswagen Polo, Peugeot 208, Ford Fiesta et bien sûr Renault Clio.



D’ailleurs, elle reprend les dessous techniques de cette dernière et s’invite même sur son site de production, à Flins (Yvelines). Avec ses 4 mètres de long, elle répond aux standards de la catégorie, rentre dans le rang avec ses lignes plus sérieuses et reprend évidemment les mécaniques essence et diesel de l’Alliance.



Si elle fut présentée au Mondial de l’automobile 2016, son lancement débute en février 2017. Une seule carrosserie est disponible et trois moteurs sont au programme : 1.0 de 71 ch, 0.9 IG-T de 90 ch en essence et 1.5 dCi de 90 ch en diesel. En plus des cinq niveaux de finition (Visia, Visia Pack, Acenta, N-Connecta et Tekna), elle profite de différents packs.



En septembre 2018, la Micra profite de nouveaux équipements comme un système multimédia revu NissanConnect, toujours affiché sur un écran tactile de 7 pouces. De plus, les applications Apple Car Play et Android Auto sont de série à partir du niveau Acenta.



Début 2019 est l’occasion pour la Nissan d’accueillir sous son capot un nouveau moteur 1.0 turbo de 100 et 117 ch. Il remplace avantageusement le 0.9 de l’Alliance avec plus d’aisance sur la route et un appétit plus mesuré.



En novembre 2020, la déclinaison la plus puissante (117 ch) disparaît du catalogue. On note l’apparition d’une finition N-Sport au look soigné (jantes de 17 pouces, antibrouillards à LED, Alcantara sur les sièges…).



La Micra n’aura pas connu de restylage. Elle continue paisiblement sa carrière avant l’arrivée d’une sixième génération qui devrait débarquer en 2026.