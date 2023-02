Voilà plus de 20 ans que Nissan s’est associé, parfois pour le meilleur mais souvent pour le pire, avec Renault. Malgré cette longue collaboration, les deux marques ont, jusqu’à présent, assez peu partagé leurs technologies. Apparu en 2019, le Juke dément ce constat puisque, techniquement, il est très proche du Renault Captur. Pourtant, le nippon n’accueillait alors dans sa gamme que le seul 3 cylindres 1.0 Turbo, là où le français proposait également diverses variantes du 1.3 TCe, une variante GPL, une hybride rechargeable et, surtout, une full hybrid. Destinée à mettre des bâtons dans les roues de Toyota, référence jusque-là incontestée de la voiture hybride, cette mécanique 1.6 E-Tech s’est vite arrogée une importante part des ventes du SUV tricolore. Un succès qui a visiblement donné des idées à l’allié japonais.

dailymotion Comparatif vidéo – Nissan Juke Hybrid vs Toyota Yaris Cross : un moteur ne fait pas tout

Le Juke dispose donc désormais de cette mécanique, fruit de l’association d’un 4 cylindres atmosphérique, d’un moteur électrique et d’une innovante boîte de vitesses. L’ensemble, sobrement rebaptisé Hybrid, développe ici 143 ch. Une puissance confortable qui devrait lui permettre d’afficher des prestations routières bien au-dessus de celles du 1.0 DIG-T de 114 ch.

Si l’on excepte le récent Honda HR-V, dont les ventes en France restent marginales, la Toyota Yaris Cross était, jusqu’alors et avec le Captur, le seul petit SUV proposé en version hybride. Comme son patronyme le laisse supposer, et même si, esthétiquement, il en diffère très nettement, le Yaris Cross reprend la plupart des éléments de la citadine Yaris, y compris ses chaînes de montage, sises près de Valenciennes, dans le nord de la France. Ce japonais ne propose, en France, qu’une seule motorisation : le 1.5 hybride de 116 ch. Par souci d’économies, il est en tout point identique, y compris dans ces réglages et dans ceux de sa transmission, à celui dont dispose la Yaris hybride. Au-delà de sa puissance notablement inférieure, la mécanique Toyota se distingue principalement par sa transmission, puisqu’il s’agit ici d’une CVT, alors que le Juke dispose d’une boîte à crabots et à double embrayage. Des choix techniques qui ne sont pas sans incidences sur le caractère de ces SUV, comme nous le verrons plus loin.

Aspects pratiques : deux conceptions opposées

Puisque l’on ne change pas une formule qui gagne, le Juke a conservé l’idée, venue de son prédécesseur, d’un cockpit inspiré par le monde de la moto. Le maître-mot à bord est donc sportivité. Cela se remarque au dessin de la console centrale, censé reprendre les rondeurs du réservoir d’une moto, des aérateurs ronds, un volant à méplat et, sur la finition N-Design dont nous disposions pour ce match, des sièges baquets. Si la présentation a fait l’objet de nombreux soins, avec de larges inserts imitant l’Alcantara présents sur les sièges ainsi que sur la planche de bord et les contre-portes, l’habitabilité a clairement été négligé. Faute d’espace aux jambes, des adultes peineront à se glisser sur la banquette arrière. Et s’ils tentent tout de même l’expérience, ils ne manqueront pas, pour peu qu’ils mesurent plus d’1,75 m, de se cogner au pavillon.

La présentation intérieure de la Yaris Cross surprend beaucoup moins puisque le mobilier n’est, ni plus, ni plus, que celui de la berline. Le dessin d’ensemble est moderne mais le combiné d’instrumentations, majoritairement analogique, paraît un peu daté. Heureusement, ce Toy’ vient de recevoir une nouvelle tablette tactile dont la définition d’image est en nette progression. Comme sur le Juke, la sellerie fait appel, sur la finition GR Sport photographiée ici, à un mélange de simili cuir et de pseudo-Alcantara. Mais ces matériaux valorisants sont interdits de séjour sur la planche de bord et les contre-portes. Si ce n’est pas vraiment pénalisant en ce qui concerne la première, qui fait appel à des plastiques de qualité, c’est plus gênant concernant les secondes qui n’ont droit qu’à du plastique dur et une sorte de tissu rêche qui donne l’impression d’être composé d’un mélange de toile de jute et de papier mâché. Mais l’espace est plus généreux, notamment aux places arrière. La Yaris Cross aura donc la préférence des parents d’adolescents. Un bémol toutefois, concernant l’accès la banquette : l’angle d’ouverture des portes arrière est limité, ce qui oblige à quelques contorsions pour pouvoir faire entrer ses pieds.

Une fois les passagers embarqués, ce sont les bagages qu’il faudra engouffrer dans la malle. Bonne nouvelle, nos deux protagonistes affichent des volumes honorables, avec 354 l pour le Nissan et 397 l pour la Toyota. Pour profiter de tout cet espace, il faudra tout de même, dans les deux cas, retirer le double plancher et l’installer au fond du coffre. Une manœuvre relativement aisée dans le Juke, mais plus complexe dans le Yaris Cross car elle a, en fait, recours à deux éléments. Impossible, donc, de les escamoter d’une seule main.

Une fois la banquette entièrement rabattue, le Juke reprend l’avantage sur son rival avec 1 237 l disponibles, contre 1 097 l pour le Yaris Cross. Mais ni l’un, ni l’autre ne permettent d’obtenir un plancher totalement plat. Match nul également en ce qui concerne les espaces de rangement dans l’habitacle. Les boîtes à gants offrent un volume correct et nos deux concurrentes disposent d’un petit rangement sous l’accoudoir central avant. Chaque contre-porte dispose également d’un bas, logiquement plus généreux à l’avant qu’à l’arrière.

Pratique Nissan Juke Hybrid N-Design Toyota Yaris Cross 116h GR-Sport Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 11,1 /20 12,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : économies d’usage

Le principal avantage de la technologie hybride, c’est, naturellement, de faire chuter la consommation de carburant. Un point sur lequel la technologie Toyota excelle, comme l’a démontrée, durant notre essai, la Yaris Cross. Pourtant dotée de grandes jantes de 18", la version GR Sport mise à notre disposition s’est ainsi satisfait d’à peine plus de 5 l/100 km. De quoi compenser, en partie, la petitesse du réservoir. Avec ses 36 l, il imposera de faire le plein tous les 600 km en moyenne. Si vous fréquentez assidûment les zones urbaines, l’appétit pourra même tomber aux environs de 4,5 l/100 km. Oubliez toutefois toute envie de conduite sportive. Maltraitée, la Yaris Cross peut engloutir jusqu’à 9 l tous les 100 km. Même si, en moyenne, le Juke Hybrid consomme davantage, il reste, avec une moyenne inférieure à 6 l/100 km, très sobre. Surtout, son réservoir plus conséquent, fort de 46 l, permet de limiter le nombre d’arrêts à la pompe. En ville, les consommations restent plus élevées que celles du Toyota, avec 5 l/100 km. Néanmoins, même en utilisant au maximum les ressources de la mécanique, nous n’avons jamais dépassé les 8 l/100 km.

S’ils sont raisonnables en matière de consommation, nos deux rivaux exigent toutefois un effort certain au moment de l’achat. Chez Toyota, il faudra débourser un minimum de 26 900 €. La facture s’envole encore plus haut chez Nissan, puisque le Juke Hybrid ne s’échange pas à moins de 31 450 €. Cet important écart s’explique toutefois, nous y reviendrons, pas une dotation de série plus généreuse.

Les finitions à la présentation sportive, opposées ici, affichent des tarifs bien plus proches. Fixé à 32 400 € pour la Yaris Cross GR Sport, il est de 34 200 € pour le Juke N-Design. Les écarts se rapprochent plus encore sur les finitions de milieu de gamme. Baptisée Collection sur le Toyota et Tekna sur le Nissan, elles demandent, respectivement, 31 900 € et 33 550 €. À noter que la Yaris Cross dédouble quasiment toutes ses versions en variante à transmission intégrale. Dans ce cas, il faudra prévoir une rallonge de 2 000 €.

Enfin, notons que la Toyota dispose également comme autrements arguments: une meilleure fiabilité et des valeurs de revente supérieures.

Budget Nissan Juke Hybrid N-Design Toyota Yaris Cross 116h GR-Sport Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14 /20 15,8 /20 Explication des critères de notation

Équipement : marquage à la culotte

Contrairement au Juke, qui propose une version thermique de 114 ch, la Yaris Cross ne dispose que d’une motorisation hybride. Cela explique que cette Toyota propose un plus large panel de finitions et un prix de base inférieure à celui de son rival. Ainsi, l’entrée de gamme Dynamic se contente de la climatisation automatique et du pack d’aides à la conduite Toyota Safety Sense. Pour obtenir une dotation (jantes alliage 17", caméra de recul, GPS connecté…) semblable à celle du Juke Hybrid le plus abordable, nommé N-Connecta, il faut s’orienter vers la finition Design. L’écart de prix est alors minime (30 900 € chez Toyota et 31 450 € chez Nissan) et justifié par les 27 ch d’écart.

Pour en revenir à nos finitions "dynamiques", l’écart de prix est de 1 800 €, en faveur de la Yaris Cross (32 400 € contre 34 200 €). Cette dernière affiche une dotation très complète : jantes 18", assistance au stationnement, carrosserie bi ton, affichage tête haute, climatisation bi-zone, sellerie en Suède, sièges avant chauffants… Le Juke N-Design reste privé de l’assistance au stationnement, de l’affichage tête haute et de l’air conditionné à réglages séparés pour le conducteur et le passager, mais il dispose de jantes plus grandes (19"), du volant chauffant et d’un système audio très performant signé Bose. De plus, sa sellerie imitation Alcantara et ses sièges avant, de type baquet, sont plus valorisants que ceux de la Yaris Cross.