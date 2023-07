Comparatif : Nissan Ariya vs MG Marvel R : le duel des SUV électriques de l’autre bout du monde

À l’instar de son associé Renault, Nissan fut l’une des premières marques généralistes à investir le marché du véhicule électrique. Ainsi, dès 2010, il était possible de commander une berline compacte zéro émission, la Leaf. Depuis, hormis le renouvellement de la Leaf en 2018 et la présentation de plusieurs concept cars, rien de nouveau à se mettre sous la dent. Les choses commencent toutefois à bouger fin 2019. Lors du salon de Tokyo, le constructeur japonais présente un concept de plus, qui prend la forme d’un SUV au dessin sportif. Loin d’être un exercice sans lendemain, celui-ci doit rapidement devenir un modèle de série.

En effet, au printemps 2020, Nissan présente la version définitive de l’Ariya. Les premières livraisons sont alors promises pour le printemps suivant. Mais la pandémie puis la crise des semi-conducteurs auront finalement raison de ce calendrier. En France, si la commercialisation débute en mars 2022, Nissan n’a réellement débuté les livraisons qu’en toute fin d’année 2022.

S’il repose sur la plateforme CMF-EV de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, utilisée, notamment, par la Mégane E-Tech, le SUV nippon dispose de chaînes de traction qui lui sont propres. Il est ainsi proposé en simple traction ou avec la transmission intégrale e-4orce, obtenue par l’ajout d’un moteur sur l’essieu arrière, avec deux batteries de capacités différentes (63 ou 87 kWh) et avec 4 niveaux de puissance (218, 242, 306 et 394 ch).

Au sein de cette gamme pléthorique, les clients français devraient majoritairement se tourner vers la variante de 242 ch, dont la batterie de 87 kWh promet plus de 500 km d’autonomie en cycle mixte.

Le retard à l’allumage de l’Ariya a profité à certains concurrents, désireux de prendre place sur le marché européen. Parmi ces derniers, l’ex marque britannique MG est sans doute celle qui dispose le plus d’arguments à même de séduire une clientèle européenne habituellement assez frileuse vis-à-vis des nouveaux venus. Si, lors de son retour sur le marché français en 2020, la marque propose une gamme assez limitée, il ne lui faut que quelques mois pour la compléter. Ainsi, au printemps 2021, débarque sur le Vieux Continent le Marvel R, porte-drapeau du constructeur aux capitaux désormais chinois. Si la gamme de ce SUV familial, lui aussi uniquement disponible en versions électriques, est moins impressionnante, elle n’en demeure pas moins assez complète.

La batterie de 70 kWh est imposée, mais deux niveaux de puissance, 180 et 288 ch, sont disponibles à la vente. La mécanique d’entrée de gamme envoie sa puissance aux seules roues arrière, mais le haut de gamme, fort de 3 moteurs (2 sur le train postérieur et 1 sur l’essieu avant) est un quatre roues motrices. C’est ce dernier, modestement baptisé Performance, que nous avons choisi d’opposer au Nissan.

Aspects pratiques : deux salles, deux ambiances

Afin de séduire, l’Ariya table beaucoup sur son habitacle. Il est vrai qu’avec sa planche de bord épurée, habillée, sur les versions haut de gamme, d’un plastique imitant le bois et de Suédine, l’ambiance à bord diffère assez nettement de ce que l’on trouve dans la catégorie. Seul l’enfilement de deux écrans HD, l’un faisant office de combiné d’instrumentations et l’autre, tactile, de système multimédia, a un air de déjà-vu. Chez BMW et Mercedes pour ne citer qu’eux. En prime, la finition et les assemblages sont plutôt soignés.

Le MG ne se permet, pour sa part, pas d’excentricités. Les contours de la planche seraient même tout à fait classiques s’il n’y avait cette impressionnante tablette tactile au dessin aérien. Avec ses grandes icônes, elle est plutôt facile à appréhender dès les premières secondes. La définition de l’image est également au meilleur niveau de ce que l’on trouve sur le marché. Hormis cet élément high-tech, MG a fait appel à des éléments basiques et n’a guère soigné les assemblages des divers éléments entre eux. On trouve même quelques détails franchement négligés, tels que le siège conducteur qui vient frotter sur la console centrale, source de bruits.

Le sino-britannique ne brille pas non plus en matière d’habitabilité. La largeur aux places arrière est tout à fait correcte, mais les passagers aux longues jambes pesteront contre le faible espace qui sépare leurs genoux du dossier de sièges avant. Pourtant, MG a, sur le papier, mis de nombreux atouts de son côté avec un empattement de 2,80 m, là où l’Ariya ne propose que 2,78 m. Même punition en ce qui concerne le volume de chargement, fort de seulement 357 l. Et sur cette version dotée de deux moteurs, pas d’espace pour aménager un rangement sous le capot avant.

Avec son architecture plus moderne, l’Ariya est parvenue à mieux optimiser l’espace intérieur. Bien qu’il mesure 7 cm de moins en longueur que son rival (4,60 m contre 4,67 m), il ménage bien plus d’espace pour les occupants de la banquette. Même chose en ce qui concerne le volume de chargement. Pourtant, avec 468 l sous le cache bagage, ce nippon ne bat aucun record.

Pour ceux qui auraient des velléités de déménagement, sachez que les banquettes de nos deux SUV ne se rabattent pas totalement à plat et que les seuils de coffre sont haut perchés, ce qui complique le chargement. Là encore, les volumes maximaux sont décevants : 1 350 l pour le Nissan et 1 396 l pour le MG.

Pour démontrer que ce sont des véhicules modernes, nos deux concurrents ont délaissé le combiné d’instrumentations traditionnel pour un écran HD, de bonne facture dans l’un comme dans l’autre. Et pour la touche de raffinement, on trouve une sellerie simili cuir/Suédine dans l’habitacle de l’Ariya et partiellement en cuir dans le Marvel R. Mention spéciale, en ce qui concerne ce dernier, pour l’option gratuite gris clair, en réalité plus proche du beige, très valorisante à l’œil.

Pratique Nissan Ariya 242 ch 87 kWh 2WD MG Marvel R Performance Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 12,8 /20 11,5 /20 Explication des critères de notation

Budget : reprendre d’une main…

Traditionnellement, l’atout numéro des voitures chinoises reste leur prix. Le MG ne fait pas exception à la règle avec un tarif plus de 10 000 € inférieur à celui de l’Ariya. Certes, à 50 990 €, l’unique version disponible avec la configuration mécanique de notre essai est loin d’être donnée, mais, nous y reviendrons un peu plus tard, elle ne commet aucune fausse note en matière d’équipement.

Chez Nissan, ce ne sont pas moins que 4 niveaux de finitions qui sont disponibles sur la gamme Ariya. Toutefois, seuls 3 peuvent être commandés avec la motorisation de 242 ch. Considérée comme un cœur de gamme, celle-ci propose l’entrée de gamme Engage dès 52 900 €. Mais pour obtenir une dotation proche de celle du Marvel R, il faut viser le haut de gamme Evolve qui est, pour sa part, affiché à 61 400 €.

Entre ces deux extrêmes, l’Advance coupe quasiment la poire en deux sur le plan tarifaire, avec un prix de 57 900 €. En France, ce devrait être la finition la plus demandée par la clientèle.

Si ces sommes peuvent paraître élevées, notons tout de même qu’ils se trouvent dans la moyenne basse du marché, notamment si l’on regarde les tarifs pratiqués sur l’autre rive du Rhin.

En revanche, Ariya comme Marvel R ne sont pas, tant s’en faut, des champions de la sobriété. Il faut vraiment être un as de l’écoconduite pour, sur un parcours mixte, passer sous la barre des 20 kWh/100 km. C’est 10 à 15 % de plus que la moyenne des consommations relevées sur la plupart de leurs concurrents. De quoi grever le budget d’utilisation si l’on est un adepte des recharges hors domicile.

Budget Nissan Ariya 242 ch 87 kWh 2WD MG Marvel R Performance Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,2 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Équipement : des offres simplifiées

Malgré un tarif de base supérieur à celui de son rival, l’Ariya n’offre qu’à peine plus que le minimum vital sur la finition d’entrée en gamme Engage : GPS, caméra de recul, chargeur de smartphone à induction et climatisation automatique bi-zone. On trouve tout de même quelques plus sous la forme des projecteurs à LED intelligents, des jantes alliage de 19" ou encore du dispositif de conduite semi-autonome de niveau 2, baptisé Pro-Pilot. La liste des options ne permet pas vraiment d’améliorer l’ordinaire puisque seuls le chargeur AC 22 kW (1 000 €), le pack Design (vitres arrière surteintées et antibrouillards avant contre 300 €) et les peintures métallisées ou nacrées (800 à 1 400 €) sont au programme.

L’Advance s’attache, pour sa part, à proposer des équipements qui rendront le quotidien plus facile. On relève ainsi les vitres arrière surteintées, les caméras 360°, le hayon électrique et les sièges avant chauffants à réglages électriques. La liste des suppléments gagne les jantes le 20" (1 000 €), le toit ouvrant panoramique (1 500 €) et le pack Tech (système audio Bose Premium, affichage tête haute et rétroviseur intérieur numérique pour 2 000 €). De quoi se concocter un Ariya sur mesure, même si les tarifs affichés sont loin d’être amicaux.

Pour obtenir une touche de luxe, il faudra viser l’Evolve. À son bord, vous trouverez le toit ouvrant panoramique, les feux de route adaptatifs, le pack Tech, la clé intelligente, le système de stationnement automatique Pro-Pilot Park, les sièges avant ventilés, la banquette chauffante et la console centrale coulissante électriquement. Contre 1 500 €, la sellerie en Tep/tissu laissera sa place à un cuir matelassé, uniquement disponible en bleu Sukumo.

Chez MG, les choses sont plus simples, tout, ou presque étant de série. Des aides à la conduite aux jantes alliage de 19", en passant par la peinture métallisée, les vitres arrière surteintées, le hayon électrique, les sièges avant chauffants, ventilés et électriques, les caméras 360°, le GPS à commande vocale, le chargeur de smartphone à induction, la sellerie cuir ou encore le système audio Bose, il n’y a plus aucune place pour des options. Le Marvel R s’affirme donc, et de loin, comme le plus agressif des deux en matière de rapport prix/équipement.