Nissan Note 2 (2013-2018) : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Contrairement à Renault et Peugeot qui, en raison d'un succès en demi-teinte généré par l'arrivée des crossovers citadins, ont mis un terme à la commercialisation du Modus et de la 1007, Nissan persiste et signe en lançant en juillet 2013 la seconde génération de Note. Mais cette fois, cet opus s'identifie davantage à une citadine de catégorie B plutôt qu'un minispace. D'ailleurs, la plateforme est commune aux Renault Clio et Captur. Dès lors la marque nipponne s'attaque aux ténors du moment qui sont la Ford Fiesta, la Peugeot 208, la Renault Clio et la Volkswagen Polo.

Pour le Note 2, Nissan se calque sur le profil de l'ancien. Et avec ses 4,10 m de long, les mensurations restent identiques. Ainsi, il conserve la même habitabilité et les multiples rangements. En revanche, grâce à la présence d'une banquette arrière coulissante, le volume de coffre augmente, passant de 325 litres à 411 litres. Du côté des motorisations, le Note 2 est animé dès son lancement par des blocs essence et diesel dont le 1.5 dCi 90 ch hérité de la Renault Clio. Du côté des finitions en début de carrière, il y en a quatre principales à savoir : Visia, Connect Edition, Life + et Tekna. Pour ce qui est de la fiabilité, et malgré quelques couacs au cours de sa vie, rien à redire tant sur le plan mécanique qu'électronique. Quant à l'offre en seconde main, sans être pléthorique, elle est assez fournie. Mais il y a deux fois plus de diesels que d'essence. Enfin, particuliers et professionnels se partagent équitablement les annonces.

Sous le capot

En diesel

1.5 dCi : 90 ch

En essence

1.2 : 80 ch et 98 ch

1.4 : 88 ch

1.6 : 110 ch

LE Nissan Note 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Par rapport à l'opus 1, cette seconde génération est bien mieux finie. Les matériaux à bord sont de bonne facture. Et malgré la présence de quelques bruits parasites au roulage, il vieillit plutôt bien.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Le bilan est assez satisfaisant. Que ce soit au chapitre freinage avec des plaquettes et des disques avant qui résistent aux forts kilométrages que du côté de l'embrayage qui se montre robuste dans le temps.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Sa fabrication dans l'usine de Sunderland au Royaume-Uni rend le tarif des pièces de rechange raisonnable mais reste légèrement au-dessus de la moyenne de la catégorie.

Est-il cher à entretenir ?

S'agissant d'un véhicule plutôt citadin, les factures d'entretien et de réparations sont contenues mais elles sont malgré tout un peu plus élevées que celles de la concurrence.