Comparatif – Nissan X-Trail VS Toyota Rav4 : le match des ex-best seller

Il y a presque 30 ans, Toyota présentait celui qui allait rapidement devenir un best-seller mondial : le Rav4. Initialement proposé sous l’unique forme d’un SUV très compact comptant 3 portes, ce modèle va rapidement intégrer à sa gamme une variante 5 portes et, très furtivement, un dérivé cabriolet. Rapidement, il prend la tête d’un segment où il est alors quasiment le seul représentant.

Mais, au début des années 2000, un autre japonais décide de, lui aussi, prendre pied dans cette catégorie qui n’a de cesse de séduire de plus en plus de clients. Nissan dévoile ainsi, en 2001, le X-Trail et parvient ainsi, du moins en France, à prendre le dessus sur le Toyota.

Au fil des années et des générations, ces deux rivaux n’auront de cesse de grossir, notamment pour plaire au marché nord-américain (où le X-Trail est vendu, depuis 2014, sous le nom de Rogue). Les clients européens n’adhèrent pas à cette tendance et, face à des concurrents européens plus adaptés aux besoins du Vieux Continent, Rav4 et X-Trail perdent peu à peu du terrain.

Pour contrer cette baisse des ventes, Toyota réagit, dès 2015, en utilisant son arme favorite : l’hybridation. Naît ainsi le premier modèle de la lignée motorisée par la technologie Hybrid Synergy Drive. La formule a tellement de succès que son successeur, l’actuel et 5e opus, délaissera, sur notre marché, les moteurs essence et Diesel. La machine à succès est relancée et, pour maintenir l’intérêt de la clientèle, le Rav4 reçoit de légères évolutions esthétiques dans le courant de l’année 2022.

Nissan est plus long à la détente, la mécanique hybride n’arrivant sous le capot du X-Trail que fin 2022. Pour l’occasion, ce SUV fait totalement peau neuve et se pare, pour sa quatrième génération, de lignes plus personnelles. Technologiquement, il se distingue également de son principal rival en confiant sa seule force de traction au moteur électrique. En effet, son bloc thermique n’a pour vocation que de fournir son homologue électrique en énergie. Un choix technique gagnant ? Une seule façon de le savoir : opposer ces deux best-sellers. Pour ce match, notre choix s’est porté sur les versions qui devraient réaliser le plus gros des ventes dans l’Hexagone, celles dotées de seulement deux roues motrices.

Saykio ga kachimasu yo ni ! Que le meilleur gagne !

Aspects pratiques : des extérieurs trompeurs

Depuis l’avènement du Qashqai, le X-Trail a toujours été assez étroitement lié à son petit frère. Cette nouvelle génération ne fait pas exception et va jusqu’à en reprendre, sans modifications réelles, la planche de bord. Seule la console centrale gagne deux rangements, fort appréciables au quotidien. Cette absence de changement est un simple constat et non pas une critique. D’ailleurs, les matériaux sont plus raffinés et les assemblages plus soignés qu’ils ne l’ont jamais été dans n’importe membre de la lignée des X-Trail. Pour être totalement franc, c’est même la première fois que la présentation intérieure ne peut plus être considérée comme un point noir.

Chez Toyota aussi, on n’a jamais réellement brillé en matière de présentation intérieure. L’actuel Rav4 ne fait malheureusement pas exception, les matériaux utilisés étant assez quelconques et les assemblages pas toujours parfaits. Il est vrai que le mobilier de bord n’a pas réellement évolué depuis la commercialisation de ce cinquième opus, en 2018. Toutefois, au fil des années, on a vu apparaître un combiné d’instrumentations digital et, depuis peu, une nouvelle tablette tactile à l’écran agrandi (10,25" de diagonale), à la définition améliorée et à l’affichage enfin contemporain. En matière de rangement, rien d’exceptionnel : un support pour le smartphone à la base de la console centrale, des porte-gobelets, une boîte à gants et de quoi caser quelques menus objets sous l’accoudoir avant. Des éléments que l’on retrouve quasiment à l’identique à bord du X-Trail.

Une fois installé au premier rang, on apprécie, dans l’un comme dans l’autre, le confort offert par les sièges et la luminosité qui règne à bord. Moins l’ergonomie fantaisiste de certaines commandes, certes parmi les moins utilisées.

Bien qu’il soit plus long (4,68 m contre 4,60 m) et dispose d’un empattement plus généreux (2,71 m contre 2,69 m) que le Rav4, le X-Trail est un peu moins généreux aux places arrière. Rien de dramatique toutefois, car deux adultes d’1m 80 trouveront largement leurs aises. Mais, sur ce point, le Toyota fait tout simplement office de référence dans la catégorie. En revanche, seul le Nissan propose une banquette arrière à la fois coulissante et dont le dossier se rabat en trois parties distinctes, et, ce, dès la finition N-Connecta.

En ce qui concerne les malles, le match est nul… ou presque. Si l’on s’en tient au volume disponible sous le cache bagages, les différences sont négligeables : 580 l pour le Rav4 contre 575 l pour le X-Trail. En revanche, une fois la banquette rabattue, le premier enterre son rival, avec 1 690 l, soit quasiment 300 l de plus que le Nissan (1 396 l). Faut-il y voir la conséquence de la possibilité qu’offre ce dernier de voyager à 7 ? Pas dans le cas de la variante e-Power car, étrangement, Nissan a choisi de réserver la troisième rangée de sièges aux déclinaisons à 4 roues motrices e-4orce.

Pratique Nissan X-Trail e-Power 204 ch Tekna Toyota Rav4 Hybride 218 ch Lounge 2WD Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,6 /20 13,6 /20 Explication des critères de notation

Budget : appétits de moineaux

Pour ce match, nous avons opposé deux versions haut de gamme de ces SUV : Tekna pour le X-Trail et Lounge pour le Rav4. Pour vous offrir l’un de ces deux modèles, comptez aux environs de 50 000 €. Pas donné mais, heureusement, des versions (un peu) plus accessibles sont disponibles.

Chez Nissan, rouler en X-Trail e-Power 204 ch exige un minimum de 42 700 € pour la version d’entrée de gamme Acenta. La version la plus demandée dans notre pays sera probablement la N-Connecta, facturée 2 000 € supplémentaires. Au sommet de l’offre, on trouve donc la Tekna, à 49 800 €, et la Tekna+, à 52 800 €.

Dans sa déclinaison hybride de 218 ch, le Rav4 a largement simplifié sa gamme. Le choix est possible entre la finition Dynamic (44 500 €) et la Lounge (50 800 €). Pour 2 050 € de plus, ce Toyota dispose de la transmission intégrale et de 4 équidés supplémentaires, soit 222 ch au total. Cette variante permet d’étendre le choix aux versions Trail, au look baroudeur, et GR Sport, à la présentation plus sportive.

Si nos deux rivaux ne sont pas accessibles à toutes les bourses, en revanche, à l’usage, ils ont de quoi contenter tous les portefeuilles. En effet, leurs motorisations hybrides permettent des consommations records. Comptez 6 à 6,5 l/100 km en usage mixte et sans chercher à économiser le carburant. Mais si l’on fuit les voies rapides et que l’on conserve le pied léger sur l’accélérateur, atteindre les 5 l/100 km est parfaitement envisageable, y compris en ville. À l’inverse, ceux qui fréquentent assidûment les autoroutes devront plutôt composer avec une moyenne de 8 l/100 km au volant du Rav4 et de 9 l/100 km à celui du X-Trail.

Budget Nissan X-Trail e-Power 204 ch Tekna Toyota Rav4 Hybride 218 ch Lounge 2WD Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,5 /20 14,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : concentrés sur l’essentiel

La pingrerie n’est pas un mot inscrit dans le dictionnaire Nissan. En effet, dès l’entrée de gamme Acenta, le X-Trail ne fait l’impasse ni sur la caméra de recul, ni sur les feux de route adaptatifs, et encore moins sur les jantes alliage de 18", le combiné d’instrumentations numérique et la clé mains libres. Aussi, le niveau suivant, nommé N-Connecta, n’a plus à mettre en avant que les vitres arrière surteintées, le système de navigation, les services connectés Nissan Connect et la vision à 360°.

Le contenu technologique fait un grand pas en avant avec la finition Tekna. Dispositif de conduite semi-autonome ProPilot Assist de niveau 2, feux de route intelligents, système de stationnement automatique ProPilot Park, chargeur de smartphone à induction, affichage tête haute, sièges avant électriques et chauffants, hayon mains libres et climatisation tri zone sont au programme. Sans oublier la petite touche esthétique fournie par les jantes de 19".

Sur le Tekna+, ces dernières passent carrément à 20", tandis que les sièges sont habillés de cuir. Le tout est complété du toit ouvrant panoramique et du système audio Bose Premium.

Chez Toyota, les choses sont plus simples. Il faut simplement choisir entre le Rav4 Dynamic (jantes de 17", vitres arrière surteintées, combiné d’instrumentations numérique, hayon électrique, GPS Smart Connect…) et le Lounge. Sur ce dernier, on trouve principalement, en complément, des jantes de 19", des caméras 360°, la sellerie cuir et les sièges avant électriques.

Sur les deux versions qui font l’objet de ce match, la liste des options est des plus réduite. Peinture métallisée et toit ouvrant dans les deux cas, tandis que le Nissan propose, en plus, le pack Hiver et le Toyota, le pack Premium, l’attelage et l’antidémarrage connecté. Rien de crucial, donc.