Essai - Nissan X-Trail (2022) :  des ambitions de premium

En Bref



SUV 5/7 places

Motorisation hybride

À partir de 42 700 €

En 20 ans de carrière, le X-Trail a d’abord endossé le rôle de baroudeur. Puis au fil du temps il s’est urbanisé, embourgeoisé pour devenir la version familiale du Qashqai grâce à ses 7 places. Cette stratégie s’est avérée payante car la précédente génération de X-Trail (T-32), très typée crossover, s’est écoulée à plus d’un million d’exemplaires dans le monde.

La quatrième et nouvelle génération de X-Trail va encore plus loin dans cette stratégie. Elle offre toujours la possibilité d’obtenir 7 places, mais cette fois-ci, elle sera distribuée en France avec une seule motorisation : hybride non rechargeable. Plus couteuse, elle va de pair avec l’objectif de Nissan qui consiste à faire monter en gamme son SUV.

Long de 4,68 m, le nouveau X-Trail se positionne sur le marché des SUV familiaux entre un Peugeot 5008 et un Kia Sorento. Il repose sur la même plateforme que le Qashqai et l’Austral (CMF-CD), étirée d’une bonne vingtaine de centimètres. L’accroissement se situe essentiellement au niveau du porte à faux arrière qui lui permet de proposer en option deux sièges supplémentaires. Le futur SUV à 7 places de Renault, dont le nom devrait être finalement « Espace », reprendra dans les grandes lignes cette architecture, en 2023.

Visuellement, le lien de parenté avec le Qashqai est marqué. On retrouve ainsi les optiques à deux niveaux, l’imposante calandre en V et la possibilité d’opter pour un toit contrasté. A la différence, le X-Trail affiche une silhouette plus robuste qui plait aux Américains et aux chinois, ses principaux clients.

Pas de surprise pour qui connaît le Qashqai, le tableau de bord est identique. La différence réside dans le traitement de la console centrale qui ajoute un espace de rangement en dessous et un grand bac de rangement entre les sièges. L’esthétique est classique mais l’ergonomie et surtout la présentation sont soignées avec des plastiques moussés un peu partout, du cuir de bonne qualité sur les finitions hautes et un contenu technologique assez fort à l’image de son écran central de 12'', de la trentaine d'aides à la conduite et du système de conduite autonome baptisé ProPilot.

Intéressons-nous à l’espace à bord, puisque cette voiture s’adresse principalement à la famille. L’espace aux places arrière est légèrement supérieur par rapport au Qashqai grâce à un empattement plus grand de 3 cm. Un adulte dépassant les 1,80 m voyagera confortablement. Parmi les points forts on note la présence d’une banquette arrière coulissante disponible à partir du niveau « N-Connecta », l’ouverture des portes arrière à près de 90° pour faciliter l’accès aux places arrière et théoriquement la présence de deux sièges supplémentaires.

Les 7 places, c’est ce qui fait l’attrait de cette voiture. Nissan a choisi de ne les proposer qu’avec la version à 4 roues motrices, autrement dit la plus chère. A laquelle il faudra ajouter 900 € supplémentaires, car elles restent en option. Le prix de départ pour bénéficier de cette configuration est donc de 45 900 €.

A cela, il faut garder à l’esprit que ces deux sièges serviront exclusivement de dépannage, qui plus est sur de très courtes distances, car l’espace y est plus que compté. Loger « deux adultes d’1, 60 m » comme l’explique Nissan est quasiment impossible. En pratique, il faut avancer la banquette coulissante au maximum ce qui prive totalement les passagers du rang 2 d’espace aux jambes. Voyager à 7 réclamera donc un sacrifice à tous les rangs. En version 5 places le compartiment présente un volume de 575 litres. Ce dernier tombe à 485 litres avec l’option 7 places. C’est peu face à la concurrence et tout juste suffisant pour une famille.