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Nissan Skyline

Nissan Skyline : le constructeur japonais prépare une 15ème génération de sa berline au design prometteur

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Cédric Pinatel

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Nissan va lancer une toute nouvelle génération de Skyline, cette berline dont les variantes sportives et radicales ont fait les beaux jours de Fast & Furious et Gran Turismo. On ne parle évidemment pas d’une nouvelle GT-R mais l’auto devrait redevenir plus intéressante à regarder.

Nissan Skyline : le constructeur japonais prépare une 15ème génération de sa berline au design prometteur
Le retour des feux arrière ronds sur la Nissan Skyline !

Vous connaissez forcément le nom « Skyline », souvent associé à celui de « GT-R ». Les déclinaisons coupé ultra-sportives de la marque, popularisée au début des années 2000 dans la saga cinématographique Fast & Furious et celle des jeux vidéo sur Playstation Gran Turismo.

Au commencement, c’est celui d’une tranquille berline familiale japonaise, commercialisée pour la première fois en 1957 et déclinée depuis en quatorze générations de modèles jusqu’à aujourd’hui. A partir de la génération R35, elle s’était dissociée de sa version ultra-sportive GT-R (devenue alors un modèle à part entière) et la Skyline est toujours commercialisée au Japon aujourd’hui. Là-bas, c’est une version « Nissan » de l’Infiniti Q50 qu’on a connu en Europe avant le désengagement de la marque en 2019.

La 15ème génération s’avance

En complément des premières images de l’intrigant Juke de troisième génération, Nissan vient de diffuser un premier « teaser » officiel montrant quelques éléments de la prochaine Skyline de quinzième génération. Et surprise, elle semble posséder des feux ronds à l’arrière comme au bon vieux temps des générations R32, R33 ou R34 lorsqu’elle servait de base à la GT-R coupé !

Nissan semble vouloir à nouveau mettre en avant ce modèle à la vocation de berline familiale, dont le design devrait être plus fort que celui de la mouture sortante.

Sans doute pas pour chez nous

En revanche, on se demande où Nissan prévoit de commercialiser ce modèle. Il sera vendu au Japon comme toutes les précédentes moutures, ainsi qu’aux Etats-Unis sous le badge Infiniti. Elle n’arrivera en Europe que si Nissan y fait évoluer sa stratégie et décide d’y proposer sa berline familiale, par exemple avec des motorisations électrifiées. En l’état actuel des choses, cela paraît peu probable.

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