Shakotan Boogie : le tuning nippon à son meilleur ?

Tous ceux qui s’intéressent à l’auto japonaise, mais surtout à ses faces les plus sombres, ces extravagances dans lesquelles plonge parfois le tuning nippon, devraient connaître ce terme. Shakotan (車高短 dans le texte) est le nom donné à ces autos rabaissées, officiellement pour améliorer leur aérodynamisme et officieusement, parce que ça permet de frimer un max en traversant le carrefour de Shibuya à Tokyo un vendredi soir.

Tuning drift

D’autant que ce rabaissement systématique s’accompagne généralement d’une déco à même de transformer une création Mansory en un sommet de sobriété et de design scandinave. Reste que le Shakotan est indissociable de la culture du tuning nippon et, s’il a moins la cote aujourd’hui, il a connu de grandes heures dans les années 80 et 90, lorsque des Nissan 200 SX, Toyota Corolla ou Honda Civic étaient rhabillées pour la parade. Des autos que l’on retrouvera quelques années plus tard dans le mémorable Fast and furious : Tokyo drift.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Mais le Shakotan n’a pas inspiré que Hollywood, il a aussi eu droit, comme il se doit au Japon, à son Manga baptisé Shakotan Boogie. Il est signé Michiharu Kusunoki qui, pendant 10 ans as tout de même dessiné 32 volumes dédiés à Hajime et Koji, qui, conduisaient, entre autres autos, une Nissan Skyline.

Un manga en 32 volumes

Un manga qui cartonne a droit immanquablement à sa version en dessin animé. C’est ce qui s’est produit en 1991, avec quatre épisodes de 55 mn qui n’ont malheureusement jamais voyagé jusque dans nos contrées. Pourquoi quatre seulement ? Car le dessin animé n’a pas eu le succès escompté, pas plus que le film tiré des aventures des deux héros bricolos. Un long métrage qui lui aussi a fait un bide et n’a jamais été distribué en dehors du Japon.

Reste que si l’on veut se rendre sur place et tenter de se faire passer pour un kuruma-zuki (un fan de voitures) mieux vaut réviser ses classiques et ses Shakotan Boogie.