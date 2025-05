Abandonner une Supra MK4, est-ce bien raisonnable ?

Entre 2008 et 2012, il était incroyablement facile de dénicher une Mazda RX-7 FD3S à moins de 10000 euros outre-Manche sur le site spécialiste des annonces Pistonheads. Un budget inférieur à 15000 euros donnait accès à des Supra MK4 biturbo et même des Nissan Skyline R33 GT-R N1. Bref, tous les fans de Japonaises prenaient un Ryanair pour Londres Heathrow, puis rentraient par l'Eurotunnel pour un roadtrip épique sans même se payer le luxe d'une chambre d'hôtel. Une homologation UTAC plus tard, leur GT nipponne rêvée depuis les premières sessions de Gran Turismo sur Playstation 1 recevait des plaques françaises.

Hélas, comme souvent lorsque des voitures sont abordables trop longtemps, quelques-unes d'entre elles sont oubliées dans des lieux de stockage non adaptés. Voici un parc abandonné hors du commun comprenant des Toyota Supra, Nissan Skyline, 3000 GT, Mazda RX-7 ou encore Mitsubishi Lancer Evolution en version Tommi Makinen immortalisé par un internaute sur le réseau social Facebook.

Des autos recherchées à restaurer entièrement

En voyant de la mousse pousser sur les carrosseries, des traces de rouille à la place des peintures et des roues en partie enfoncées dans le sol, il est évident que de lourds travaux sont à prévoir pour espérer les revoir sur la route. Détail amusant : le lieu a déjà été retrouvé par les internautes. Nul doute que plusieurs personnes tenteront de racheter ces voitures avant de les voir définitivement condamnées.