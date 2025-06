Grosse cure de chevaux pour l’Aygo X

Il y a 20 ans, la filiale européenne de Toyota prenait place sur le segment A, alors en vogue. Pour développer sa mini-citadine, le géant japonais s’était alors associé au groupe français PSA, désormais intégré à Stellantis. De cette collaboration sont alors nées des triplées, les Citroën C1, Peugeot 107 et Toyota Aygo. En 2014, les trois marques renouvellent l’expérience avec les deuxièmes générations de C1 et Aygo, tandis que Peugeot préfère alors utiliser le patronyme 108. Mais cette catégorie perd rapidement de son intérêt aux yeux de la clientèle et, lorsqu’il s’agit de réfléchir au renouvellement de ces entrées de gamme, le double chevron et le Lion décident de jeter l’éponge.

Il en fallait plus pour décourager Toyota qui rachète alors la totalité de l’usine, situé à Kolin, en République tchèque, qui avait été spécialement érigée pour fabriquer le trio franco-nippon. Et puisque les clients préfèrent désormais les SUV, la troisième génération d’Aygo se parera d’atours évoquant l’aventure. Ainsi est née, en 2021, l’Aygo X. Petite subtilité marketing, alors qu’il fallait initialement lire littéralement ce nom, désormais, Toyota insiste sur le fait qu’il faille dire "Aygo Cross".

Malgré une motorisation, un trois cylindres 1.0 de 72 ch reprise des précédentes Aygo unanimement jugée anémique et une grille tarifaire ambitieuse, la nouvelle petite Toyota remporte un succès des plus enviables. Après 4 années, il lui faut toutefois rafraîchir quelque peu son design.

Toujours plus Cross

Selon l’angle sous laquelle on s’en approche, la nouvelle Aygo peut ressembler trait pour trait à la précédente. Et pour cause, puisque le profil et la partie arrière n’évoluent pas. On retrouve ainsi, selon les finitions, la carrosserie bicolore ou une imposante partie peinte en noir englobe le montant C et le bouclier arrière.

En revanche, lorsque l’on jette son regard dans celui de la petite nipponne, les changements sautent aux yeux. Les optiques aux contours originaux laissent place à des éléments presque rectangulaires, la calandre prend la forme d’une mince barrette reliant les deux phares, obligeant le logo à prendre place sur le capot, et la prise d’air inférieure au beaucoup plus imposante. Pas de doute, cette Aygo X veut, plus que jamais, se faire passer pour un mini-SUV. Certains ne se sont d’ailleurs pas privés de lui trouver une vague ressemblance avec la proue de certaines Lexus récentes. Notons, au passage, qu’elle se voit rallongée de 8 cm (3,78 m au total). Un mauvais point lorsqu’il faudra se garer en centre-ville.

Investissements peu visibles

Lors du briefing qui précédait le lever de voile sur la nouvelle Aygo X, le porte-parole de Toyota n’était pas peu fier d’annoncer que toute la partie supérieure de la planche de bord était inédite. Une affirmation qui nous a amenés, une fois que nous avons pu nous installer à bord de la voiture, à nous gratter la tête. Et pourtant…

Là ou la précédente version avait recours à une instrumentation traditionnelle, le millésime 2025 s’en remet à des compteurs totalement digitaux. Ceux-ci étant un peu plus imposants que leur prédécesseur, il a, effectivement, fallu dessiner une nouvelle casquette. Et puisque celle-ci est intégrée à la coiffe du tableau de bord, celle-ci est effectivement 100 % nouvelle. Dommage que, quitte à investir dans quelque chose qui ne se remarque pas au premier coup d’œil (et pas forcément au deuxième, non plus), le constructeur n'ait pas songé à délaisser les plastiques bas de gamme pour un matériau un peu plus valorisant. Heureusement, on retrouve avec bonheur l’originale, et imposante, console centrale circulaire dans laquelle est intégrée la tablette tactile multimédia.

Naturellement, ce restylage ne change en rien le volume intérieur de l’Aygo X. Aussi, sauf si les occupants des places avant sont de petite taille, il est impossible de caser d’autres personnes que de tout-petits enfants sur la banquette, faute de place pour les jambes. Quant à la malle, avec 231 l, elle suffit toujours à peine pour une virée au supermarché. Pourtant, ne pas amputer son volume sur ce nouvel opus a été un tour de force.

Elle se sent pousser des ailes

Car, et c’est la grande nouveauté, il a désormais fallu caser une batterie de traction à bord de cette Aygo X. En effet, le 1.0 VVT-i de 72 ch est définitivement écarté au profit de la mécanique vendue sous le sigle 116h. Les propriétaires de Yaris et de Yaris Cross la connaissent bien puisqu’il s’agit de la motorisation hybride basée sur le 3 cylindres 1.5 dans sa variante la moins puissante.

En passant, toutefois, de 72 à 116 ch, la nouvelle Aygo X devrait voir ses prestations routières grimper en flèche (la marque promet un 0 à 100 km/h effectué en moins de 10 secondes), d’autant que, désormais, la transmission automatisée sera, évidemment, imposée.

Le tour de force, pour les ingénieurs, a consisté à repenser totalement l’architecture habituelle des hybrides estampillées Toyota. En effet, sur tous les autres modèles, les deux packs de batterie sont disposés en parallèle, ce qui nécessite davantage d’espace en longueur. Ici, ils ont été disposés côte à côte.

Pour le moment, les chiffres de consommation et de rejets n’ont pas été dévoilés. Mais, au vu des données homologuées sur la Yaris, on imagine sans peine un appétit officiellement inférieur à 4 l/100 km sur le cycle mixte WLTP.

Sport et techno

Parmi les nouveautés dont profiteront certaines déclinaisons de l’Aygo X, on trouve également un nouveau chargeur de smartphone à induction, une clé numérique, des rétroviseurs rabattables électriquement et la technologie de purification de l’air NanoeX.

Les amateurs de conduite plus enjouée seront également ravis d’apprendre l’arrivée d’une version GR Sport. Comme c’est déjà le cas sur nombre de modèles de la marque, cette déclinaison, inédite à ce niveau de gamme, apporte un look plus évocateur à la mini-citadine, notamment grâce à des jantes et une calandre spécifique. La GR Sport sera également la seule Aygo X à pouvoir recevoir une teinte bi ton moutarde avec le capot noir.

Le plus intéressant sera toutefois invisible. En effet, loin de se satisfaire de ces évolutions esthétiques, le bureau d’études a revu le calibrage des amortisseurs et de la direction, afin d’offrir une plus grande vivacité de conduite.

L’Aygo X restylée sera commercialisée au dernier quadrimestre de cette année. Les tarifs n’ont pas été annoncés mais le premier prix, aujourd’hui fixé à 18 900 €, devrait progresser significativement au vu des évolutions apportées.