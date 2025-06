Dans l'imaginaire collectif, la Polo reste une citadine bien sous tous rapports, sérieuse, mais en aucun cas délurée. Comme la plupart des Volkswagen d'ailleurs. Il faut reconnaître que les rivales, et en particulier les Peugeot 205, ou Renault Clio toutes générations confondues, portées par des versions sportives et séries spéciales en tout genre, se voulaient plus exubérantes.

Mais en réalité, la petite sœur de la Golf a souvent déchaîné les passions. De nombreux possesseurs bien sûr, mais également des ingénieurs. En témoignent les modèles présents aux 50 ans de la Polo, organisés par Volkswagen pour les journalistes et influenceurs… Certes, les versions grand public manquaient de fun, mais les options, séries limitées, sportives ou concepts se voulaient pimentés.

1re génération - 1975 à 1981 (1,1 million d'exemplaires) : une Audi remaquillée…

La première Polo est dévoilée en mars 1975. Avec seulement 3,50 m de long, c’est la plus petite Volkswagen de l'histoire. Techniquement, elle dérive de l’Audi 50, apparue six mois plus tôt. Son moteur quatre cylindres de 0,9 l développe 40 ch, mais suffit à emmener la frêle embarcation de 685 kg à 132 km/h. Nous nous jetons sur le modèle mis à notre disposition pour une boucle d'une bonne demi-heure.

Si le style est classique, la combinaison de couleurs, la sellerie en velours, l'habillage en vrai faux bois et la jante de volant ultrafine fleurent bon les années 1970. Malgré un pédalier décalé vers la droite, la position de conduite n'est pas inconfortable, et les montants ultra-fins assurent une bonne visibilité.

Le moteur manque un peu de nerf en ville et sortie de rond-point, mais une fois lancée, l'auto suit sans mal le rythme imposé par la circulation moderne. À notre grande surprise, il nous faut même garder un œil sur le compteur, car l'étagement court du quatrième et dernier rapport donne du souffle au moteur, qui emmène sans mal à 110 km/h si l'on n'y prête pas attention, dans un vacarme de tous les diables auquel se plaît à répondre une ventilation tout aussi bruyante.

Si la direction est légère autour du point milieu et la suspension sèche, l'auto se montre globalement saine dans les virages. Reste à s'accommoder d'un freinage peu mordant et à la course exagérée à la pédale… Notez qu'en 1976, la gamme s’enrichit de variantes de 50 ch et 60 ch.

2e génération - 1981 à 1993 (2,7 millions d'ex.) : minibreak, diesel, ou coupé sportif à compresseur

Apparue en 1981, la Polo de deuxième génération prend des allures de petit break avec un hayon à la verticale, et atteint 3,66 m de long, mais cède à une variante fastback coupé l'année suivante. Les moteurs essence sont plus puissants, pour plus de polyvalence, et rejoints en 1987 par un diesel

de 45 ch. Surtout, cette génération suit le sillon de la Golf GTI avec une édition limitée Coupé GT G40, qui inaugure un 1.3 compresseur de 115 ch.

Une version qui deviendra un modèle à part entière avec la phase II apparue en 1990, aisément reconnaissable à ses gros pare-chocs et phares rectangulaires. Le modèle qui nous est proposé à l'essai semble neuf. Au compteur : seulement 45 000 km. D'emblée, l'auto nous surprend par son aspect cossu. La planche de bord est tristoune, certes, et dépourvue d'aérateurs centraux, mais plus solide que celle de ses rivales françaises. Surtout, le quatre cylindres émet une sonorité grave et feutrée digne de la catégorie supérieure.

Contrairement à un turbo, le compresseur n'est pas entraîné par les gaz d'échappement mais par une courroie raccordée au vilebrequin. Un système plus énergivore donc, mais qui a le mérite d'opérer sans temps mort, avec l'impression de disposer d'une grosse cylindrée dès les abysses du compte-tours. Et cela paye au chrono puisque l'auto signe le 0 à 100 km/h en 8s2, soit un meilleur temps que la 205 GTI de même puissance, et une vitesse maxi de 195 km/h. Hélas, le comportement manque de rigueur avec des pertes de motricité des pneus (en 175 mm de large) sur le mouillé, y compris en troisième (vécu !), une direction aussi flou qu'inconsistante, et un manque de mordant au freinage. Une bonne GT donc, mais pas une sportive.

3e génération - 1994 à 2001 (3,5 millions d'ex.) : 5 portes, ABS, airbags et même l'ESP…

La troisième génération adopte un style rondouillard et des dimensions de Golf 1, avec notamment 3,71 m d'un bouclier à l'autre, et des équipements de sécurité dans l'air du temps, tels que les airbags frontaux, les prétensionneurs de ceintures et l’ABS. Surtout, elle propose une inédite carrosserie 5 cinq portes et, dès juillet 1997, une déclinaison break "Variant". L'année suivante, la GTI fait son apparition en édition limitée, juste avant le restylage de 1999 qui lui offrira phares en verre transparent, pare-chocs redessinés, feux arrière rouge, et combiné d'instrumentation rétroéclairé en bleu. Coussins gonflables et ABS passent en série, tandis que le correcteur électronique de trajectoire ESP est proposé en option. Côté moteurs, la GTI devient une version à part entière, avec un 1.6 16V 125 ch, alors que des TDI font leur apparition, en l'occurrence un inédit bloc trois cylindres 1.4 de 75 ch.

Cet opus surprend par son aspect cossu, notamment le claquement sourd des portières et son mobilier solidement fixé, à une époque ou les Clio 1 et 2 ou la Peugeot 206, pour ne citer qu'elles, apparaissaient encore fluettes. Mais à bord, bonjour tristesse. D'un autre côté, la Polo savait se rendre sympathique avec des teintes flashy, surtout dans son inattendue série Harlekin limitée à 3 806 exemplaires, ou l'Open Air qui avait l'exclusivité d'un toit en toile coulissant, électriquement S.V.P !

4e génération - 2001 à 2009 (4,1 millions d'ex.) : plus grande, plus haute, et même SUV !

Reconnaissable à ses quatre optiques rondes, le quatrième opus phase 1 tranche radicalement avec le précédent, d'autant qu'il s'allonge de 15 cm, dont 5 au niveau de l'empattement. L'offre diesel se voit renforcée par le vigoureux 1.9 TDI de 100 ch. Plus spacieuse, l'auto se veut aussi plus lourde (cela se ressent dès l'ouverture de la portière), et plus sécurisante avec les airbags latéraux et un amplificateur de freinage en cas d'appui fort sur la pédale du milieu.

Massive et inclinée, la planche de bord évoque celle du Touran. Mais la Polo s'inspire aussi des SUV avec des versions Fun, ou plutôt Dune sur le marché français, surélevées et dotées de protections de carrosserie en plastique brut. En 2005, les doubles optiques façon Lupo font place à de grands yeux cernant une inédite calandre en V. La GTI revient en 2006 après plusieurs années d'absence, avec un 1.8 turbo proposant 150 ou 180 ch sur la Cup, mais un châssis pépère.

5e génération - 2009 à 2017 (6,3 millions d'ex.) : cossue, Bluemotion, ou R de 220 ch !

Atteignant quasi 4 m, la Polo 5 se veut plus cossue que sa devancière avec une élégante planche de bord en matériau moussé à cœur dès le milieu de gamme. En outre, elle reçoit de pétillants blocs turbo essence 1.2 et 1.4 TSI, hélas peu endurantes jusqu'à 2013 à cause de chaînes de distribution lâches. S'il se montre peu bruyant, le nouveau 1.6 TDI Common Rail apparaît aussi moins fiable que le 1.9 TDI à injecteurs pompes. Il est rejoint en 2009 par une déclinaison BlueMotion annonçant 3,3 l/100 km grâce à un 3 cylindres 1.2 TDI et un système de récupération d'énergie au freinage.

La Polo GTI s'offre, dans un premier temps, un 1.4 à double suralimentation (compresseur + turbo) et une boîte DSG, tandis qu'une inédite série R WRC limitée à 2 500 exemplaires fait son apparition avec un 2.0 TSI 220 ch de Golf. Un collector performant avec un 0 à 100 km/h en 6s4 (6s9 pour la GTI 180) et… à l'efficacité limitée par la motricité aléatoire de ses roues avant. Mais en secret, la marque travaille sur une version All Wheel Drive, qu'elle nous permet d'essayer pour la toute première fois. Les autres prototypes ayant été détruits, ce modèle est unique. Mais abouti. Mieux, la puissance grimpe à 250 ch, qui passent donc parfaitement au sol. De quoi transformer la Polo en missile, mais pas en scalpel, la masse augmentant en conséquence et pesant un peu en entrée de virage. Par ailleurs, la direction n'a rien de tranchante. Mais quel agrément mécanique, d'autant que la boîte manuelle reste bien guidée et franche au verrouillage, à défaut d'être rapide !

6e génération - 2017 à aujourd'hui : une vraie petite Golf…

Utilisant la plateforme transversale modulaire MQB, la Polo 6 reçoit les fonctionnalités des grandes sœurs, notamment freinage auto d’urgence avec surveillance piétons, alerte au changement de file involontaire, surveillant d'angles morts et régulateur de vitesse adaptatif, entre autres. Elle propose également une instrumentation numérique. Les 4 m de long sont dépassés, donnant l'impression d'avoir affaire à une Golf, d'autant que le coffre propose 351 litres. Visuellement, le design manque de cachet en phase 1, mais trouve un peu de personnalité avec le restylage de 2021. Si la version de base à 21 630 € peut tenter avec un équipement correct, le 1.0 80 ch manque de couple. Hélas, le prix grimpe à quasi 25 000 € pour le turbo essence 95 ch. Notez que les diesels ont quitté le catalogue.