Petite baisse de régime du marché de l’occasion en mai dernier

Le marché de l’automobile souffle le chaud et le froid. Du côté du neuf, les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque le mois de mai accuse une chute de 12,3 %, alors que le cumul des cinq premiers mois de l’année fait état d’une baisse de 8,2 %.

À l’opposé, le marché de la seconde main se porte mieux. Le premier trimestre s'est révélé positif avec + 2,3 %, mais le mois de mai marque un ralentissement puisque les ventes stagnent avec un petit + 0,3 % selon AAA Data. Rien de dramatique en soi, mais on pouvait s’attendre à mieux, d’autant que les prix sont devenus plus raisonnables après des années d’inflation. En avril dernier, l’Observatoire de La Centrale révélait une baisse des prix de 5,89 % en l’espace d’un an.

Seulement, ce sont les modèles électriques qui en profitent le plus. Ce sont aussi les VE qui ont le vent en poupe en occasion alors que le diesel recule de 5 % et l’essence de 3 %.

À noter par ailleurs que les professionnels sont moins sollicités avec une baisse des ventes de 3 %, alors qu’au contraire, les transactions entre les particuliers augmentent de 11 %.

Les Crit’Air 3 à nouveau dans la course ?

Le 28 mai dernier, une majorité de parlementaires a « approuvé leur interdiction ». Si les ZFE passent définitivement à la trappe, le marché de l’occasion peut s’en trouver modifié. En effet, les modèles Crit’Air 3 sur la sellette jusqu’ici vont très certainement voir leur intérêt grandir. Ces modèles, d’avant 2006 pour les essence et d’avant 2010 pour les diesels, représentent encore 19 % des transactions (- 4 %). Surtout, il s’agit de voitures affichées à des prix attractifs, clairement dans l’air du temps. Il sera intéressant de suivre l’évolution du marché dans les mois qui suivent.