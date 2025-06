Un Volkswagen Combi miraculé bientôt restauré

En janvier 2025, le quartier très huppé de Pacific Palisades situé à l'ouest de la ville de Los Angeles terminait en cendres à cause d'un incendie d'une puissance inédite. Près de 81 km² subissaient les flammes avec plus de 5 000 bâtiments détruits et près de 30 000 habitants évacués. Au centre du chaos, un Volkswagen Combi étonnamment préservé de la catastrophe.

Un cliché réalisé par AP News et son photographe Mark K. Terrill puis largement partagé sur les réseaux sociaux montre l'utilitaire vintage bleu et blanc au centre d'un décor apocalyptique majoritairement gris et noir. Récupéré ensuite par Volkswagen of America, le modèle s'affiche plus en détail sur la toile aux côtés d'autres voitures historiques préservées outre-Atlantique. On découvre sur les images un latéral noircit, des pièces en plastique fondues par la chaleur ainsi qu'une peinture écaillée sur tout le côté droit.

Une lueur d'espoir pour les habitants

Il faudra de nombreuses années avant que le quartier de Pacific Palisades ne reprenne son lustre d'antan caractérisé par ses villas luxueuses et ses allées chic. En attendant, ce Volkswagen Combi passera par de multiples ateliers comme un symbole d'espoir pour les locaux cherchant encore comment faire face à la perte de leur bien immobilier.