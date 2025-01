Des voitures déplacées au bulldozer pour libérer la route de l'incendie de Pacific Palisades

Un gigantesque feu se déchaîne actuellement sur les collines venteuses de Pacific Palisades en Californie sur les hauteurs de Los Angeles. Pour attaquer l'incendie depuis tous les accès possibles, les pompiers se voient forcés de déplacer des véhicules abandonnés au bulldozer.

La catastrophe brûle depuis mardi soir plus de 64 km² de forêt après avoir détruit plus de 1000 bâtiments dans le quartier fréquenté par de nombreuses stars.

Un mouvement de panique

Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des véhicules abandonnés et tous stationnés dans le même sens. Les automobilistes fuyaient l'incendie avant de prendre peur au point de bloquer la route, puis forcer la police à demander l'abandon pur et simple des voitures. Les pompiers coincés quelques heures plus tard dans l'autre sens n'avaient pas le choix : il fallait pousser les voitures avec des bulldozers pour ouvrir la route et attaquer le feu.

Plusieurs véhicules de luxe

Conformément au niveau de vie des habitants de Pacific Palisades, les modèles poussés par les engins de chantier sont parfois onéreux. On découvre par exemple des Mercedes EQS, BMW Série 4 cabriolet, Audi A4, BMW X5, Tesla Model X et Volvo XC60. Un mal nécessaire pour tenter de maîtriser l'incendie ayant déjà fait plusieurs blessés parmi les pompiers et les civils.