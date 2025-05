BMW, Mercedes et VW, en pourparlers avec Donald Trump pour alléger leurs droits de douanes

Principaux constructeurs impactés par les droits de douane américains sur l’importation de voitures, les constructeurs allemands ont décidé de plaider directement leur cause auprès de l’administration Trump.

Bien loin de l’esprit d’équipe prôné par la commission européenne, actuellement en tractation avec les USA sur ce sujet au nom des 27 pays membres.

Une intiative unilatérale

Malgré l’annulation des droits de douane imposés par le gouvernement américain par la Cour du commerce international de New York, les prélèvements sectoriels sur les voitures, l'acier et l'aluminium restent en place.

Les constructeurs automobiles sont toujours soumis à des " tariffs " de 25 % sur les importations de voitures aux États-Unis. Le plus grand marché d'exportation pour VW, Bmw et Mercedes, un club de trois bien décidé à plaider leur cause. Quitte à se la jouer solos. Quand il faut sauver sa peau, la solidarité automobile européenne, déjà fortement mise à mal, ne pèse pas lourd.

Un accord en juin ?

Pour s'attirer les bonnes grâces du versatile président Donald Trump, les trois constructeurs allemands ont entamé discrètement des discussions avec le département du commerce américain en quête d'un allègement voire d'une exemption des « tariffs » sur leurs modèles. Avec comme argument principal le renforcement de leur production aux États-Unis.

Mercedes a déclaré localiser la production de son SUV GLC dans son usine de Tuscaloosa, Alabama, dès 2027. BMW entend augmenter de 80 000 voitures la production de son usine de Spartanburg en Caroline du sud. Enfin, Audi qui ne possède aucune unité de production sur le sol nord-américain, a récemment confirmé son intention d’implanter une usine aux États-Unis, par la voix d'Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, dans un entretien au journal Frankfurter.

Un troc gagnant-gagnant ?

Dans le cadre de ce marchandage, les trois constructeurs n’obtiendraient pas directement de baisse des droits de douane sur leurs modèles. Ils devraient en passer par un subtil système mercantile. BMW, Mercedes et VW bénéficieraient des crédits sur les voitures exportées des États-Unis qui seraient ensuite déduits des droits de douane selon une source citée par Automotive News. Une manière de leur mettre la pression afin de les inciter à produire plus sur le sol américain. Et moins ailleurs ? Le trio de constructeurs s'est jusqu'alors abstenu de tout commentaire sur d'éventuelles tractations avec le gouvernement américain.