La liste des pièces automobiles soumises aux nouvelles taxes douanières de Trump est interminable

En plus de s'appliquer depuis hier jeudi 3 avril, sur les voitures "entières" importées des pays étrangers, et d'Europe bien entendu, les droits de douane de 25 % (en plus de 2,5 % précédents), qui n'arrangent ni les étrangers, ni même les Américains nous en avons déjà parlé, vont aussi concerner les pièces détachées à partir du 3 mai 2025. Et c'est leur liste qui vient d'être dévoilée. Un véritable inventaire à la Prévert, ou en l'occurrence, à la Donald Trump.

Et ce sont nos confrères d'Automotive News qui se sont penchés sur les 4 398 pages de la "proclamation du Président Donald Trump sur les tarifs douaniers" (oui, 4 398 pages !) pour en dresser la liste exhaustive.

Ainsi, toutes les pièces suivantes qui ne sortiront pas d'usines américaines verront leur prix gonfler de 25 % dans un mois, à leur entrée sur le territoire US :

Groupe motopropulseur, moteur et transmission

Moteurs à pistons à combustion interne alternatifs ou rotatifs à allumage par étincelle

Moteurs à piston à combustion interne à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

Pompes d'injection de carburant pour moteurs à allumage par compression

Filtres à huile ou à carburant

Arbres de transmission

Moteurs électriques

Convertisseurs catalytiques ou filtres à particules

Turbocompresseurs et compresseurs

Batteries de stockage au plomb

Générateurs

Embrayages

Batteries lithium-ion

Bougies d'allumage

Bobines d'allumage

Boîtes de vitesses

Volants magnétiques

Radiateurs

Articles de suspension

Ressorts à lames

Composants des systèmes de suspension et amortisseurs

Conduite et direction

Pneus neufs

Chambres à air en caoutchouc

Jantes de route

Flexibles de frein

Essieux

Volants

Contrôleurs de vibrations

Pièces de sécurité

Verre sécurit

Rétroviseurs

Serrures

Matériel d'éclairage

Dégivreurs et désembueurs

Feux de signalisation

Airbags

Essuie-glaces

Ceintures de sécurité

Pare-chocs

Pare-brise

Divers

Fil isolé

Climatiseurs

Crics pour soulever les véhicules

Caméras

Sièges

Radios

Commandes numériques

Compteurs de vitesse

Équipement de signalisation sonore

Sans compter évidemment que l'acier et l'aluminium sont eux aussi taxés à 25 %, cela permet de dire que pratiquement toutes les pièces détachées nécessaires à la fabrication d'une auto sont concernées. Et c'est bien le but. Par contre, les pièces automobiles comme les autos complètes ne sont pas concernées par les droits de douane réciproques (qui entreront en vigueur le 9 avril), compris entre 10 et 49 % selon les pays. On reste sur 25 %, sauf sur celles qui ne sont pas listées ici, et qui seront soumises aux droits réciproques. De fait, les voitures comme les pièces européennes par exemple, seront taxées à 25 % et non à 45 % (25 % + 20 %, les 20 % étant les droits réciproques décidés pour l'Europe).

Coûts de production mais aussi de réparation et d'assurance majorés

Ainsi, les autos étrangères comme américaines, assemblées sur le territoire de l'Oncle Sam, mais qui intègrent des composants importés (c'est le cas par exemple de Mercedes, BMW ou Audi, mais aussi des japonaises, et de beaucoup d'américaines) verront leur coût de production, et donc leur prix de vente, augmenter drastiquement. Certains analystes parlent de jusqu'à + 10 000 dollars par voiture sur les modèles les plus haut de gamme.

Mais ce n'est pas tout, l'achat sera pénalisé pour ces autos, mais aussi les réparations suite aux accidents, ainsi que potentiellement, les primes d'assurance. Un effet domino très redouté par les économistes américains, qui ne sont pas loin de penser, pour certains, que les USA se tirent une balle dans le pied. Car si les constructeurs concernés envisagent pour beaucoup de rapatrier une partie de la fabrication des voitures et des pièces sur le territoire américain, cela peut prendre... des années.