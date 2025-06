L'Alpine A110 électrique change de regard mais pas de forme

La grosse actualité d’Alpine la semaine dernière, c’était évidemment la présentation officielle du SUV A390. Mais vous le savez, la division sportive du groupe Renault doit lancer plusieurs autres nouveautés d’ici la fin de la décennie.

Alors que la marque de Dieppe travaille sur une véritable supercar fonctionnant avec une technologie hybride plutôt que 100% électrique, elle prépare aussi d’autres modèles sportifs plus abordables dépourvus de moteur thermique : une GT à quatre places, au moins un autre SUV en plus de l’A390 et la remplaçante directe de l’A110 actuelle.

Fini les optiques rondes

Lancée en 2018, l’A110 actuelle a repris les quatre optiques rondes du modèle original (vendu entre 1962 et 1977) ainsi que sa silhouette de berlinette compacte, avec seulement des dimensions en forte augmentation et un design moderne.

Comme on peut le voir dans une première image de la bête cachée sous un voile, la future A110 de troisième génération (électrique, donc) conservera cette silhouette mais passera à des optiques hexagonales au lieu des phares ronds.

Plus légère que ses rivales thermiques, vraiment ?

Basée sur une nouvelle plateforme électrique dédiée aux voitures de sport, la future Alpine A110 doit arriver d’ici l’année 2027 au plus tard sur le marché. Le président du groupe Renault Luca de Meo a récemment promis qu’elle serait « plus légère que ses rivales thermiques comparables ». Reste à savoir ce qu’il considère comme « rivale thermique comparable », évidemment.