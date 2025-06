Porsche va vraiment transformer son Hypercar de course en voiture de route !

Ferrari vient de présenter officiellement sa nouvelle supercar F80, celle qui prend la succession des LaFerrari, Enzo, F50 et autres F40 dans la lignée des sportives les plus performantes de l’histoire de la marque. De son côté, McLaren vient aussi de lancer la W1 en remplacement de la P1 (elle-même arrivée après la légendaire F1).

Et Porsche, alors ? Le constructeur allemand possédait bien la 918 Spyder pour rivaliser avec la précédente vague des supercars McLaren et Ferrari, mais aussi la Carrera GT au début de la décennie et la 959 pour concurrencer la F40 à la fin des années 80. Mais on n’a plus de nouvelles de son projet de supercar électrique exposé au dernier salon de Munich en 2023, sans doute pas aidé par le contexte actuel où les supercars dépourvues de moteur thermique semblent moyennement intéresser la clientèle.

La 963 RSP s’occupera des supercars de Ferrari et McLaren

Mais rassurez-vous, Porsche prépare bel et bien une nouvelle supercar routière. Pour cela, la marque de Zuffenhausen adoptera une stratégie différente de celle de Ferrari et McLaren : plutôt que de concevoir de A à Z une nouvelle routière, elle va convertir sa 963 de compétition en modèle routier !

On en est maintenant sûr car le constructeur a dévoilé un nouveau teaser vidéo annonçant le nom de la voiture (963 RSP), qui évoque peut-être celui de Roger Penske (Roger Searle Penke) dont l’écurie de course a engagé de nombreuses Porsche en compétition par le passé et gère actuellement plusieurs 963 en WEC et aux Etats-Unis.

Présentation au Mans ?

Sachant que Porsche engagera une nouvelle fois ses 963 LMDh aux 24 Heures du Mans cette année où elles essaieront d’y gagner en mettant fin à l’invincibilité de la Ferrari 499P, la marque pourrait profiter de l’évènement pour dévoiler cette 963 RSP. Elle devrait en tout cas rester très proche de la 963 de course avec son V8 bi-turbo de 4,6 litres associé à un moteur électrique entraînant uniquement le train arrière. Et on se demande d’ailleurs comment Porsche arrivera à faire homologuer un tel engin pour la route !