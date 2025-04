Mais quelle est cette folie que prépare Porsche ?

Porsche sait faire à la fois des voitures de route et des voitures de course. Parfois, ces deux univers se mélangent carrément : par exemple lorsque le constructeur allemand a développé la Carrera GT sur la base d’un moteur destiné à une voiture de course, ou lors de la création des 911 GT1 permettant l’homologation de leurs versions de compétition.

On ne connaît pour l’instant pas les détails de ce nouveau projet sur lequel Porsche commence à communiquer, mais il semble assez fou sur le papier. Tout en rappelant l’existence d’un exemplaire routier de la légendaire 917 reine des 24 Heures du Mans 1970 et 1971, le constructeur allemand nous montre la silhouette d’une auto dont le profil semble quasiment identique à celui de la 963 actuelle (un proto LMDh de la catégorie Hypercar).

Une 963 routière à venir ?

Si l’on suit le « story telling » de Porsche, il serait donc facile d’en déduire que la marque de Zuffenhausen prépare, un peu à la façon de la 917 routière de l’époque convertie par le conte Rossi di Montelera à qui l’on droit les célèbres décorations Martini, une version homologuée pour la route de la 963 actuelle.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies instagram

Les réglementations étant très différentes aujourd’hui par rapport à ce qu’elles étaient au début des années 70, une telle opération paraît presqu’impossible sur le papier. Certes, il y a eu des exemples récents comme l’Abt XGT basée sur l’Audi R8 GT2 de course ou d’une autre façon, la Mercedes-AMG One équipée d’un moteur de Formule 1 adapté à la route.

Une Porsche de 1000 chevaux ?

Attendons donc d’en savoir plus le sujet. Notons au passage que les voitures de course de la classe Hypercar sont bridées à 680 chevaux mais que théoriquement, il est possible de pousser la puissance à 1000 chevaux ou plus en s’affranchissant du règlement technique de la FIA régissant la compétition. Cette éventuelle Porsche 963 de route pourrait donc être encore plus performante que la version course…à condition aussi de pouvoir chausser des pneus slick en roulage circuit avant de repartir par la route !