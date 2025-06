Ibiza limite le nombre de voitures pour cet été

Jusqu’au 30 septembre, seulement 20 000 véhicules de non-résidents pourront circuler quotidiennement sur l'île, dont 16 000 seront des voitures de location appartenant à la flotte de l'île, et 4 000 de particuliers, qui devront s'enregistrer au préalable. Voici la mesure-choc prise par les autorités locales. Les caravanes seront également concernées puisqu'elles devront avoir une place réservée dans un camping et ne pourront plus stationner dans la nature. Finalement, il n'y a que les motos qui sortent intactes de cette réforme.

Le président du gouvernement insulaire d'Ibiza, Vicent Mari a reconnu dans le journal El Periódico de Ibiza y Formentera, que beaucoup de commerçants et de compagnies internationales ont exprimé leur opposition, mais « l'intérêt général d'une île qui a exprimé de manière majoritaire sa volonté de contrôler des flux de tourisme devenus insoutenables » doit prévaloir. Les entreprises les plus véhémentes sont les entreprises de location de voitures avaient demandé à avoir 10 000 véhicules supplémentaires en circulation par jour par rapport aux 16 000 qui leur ont été attribués.

Cette décision n'est pas une surprise puisque de plus en plus en pays ou régions protestent contre le nombre trop important de touristes, notamment l'été. Ibiza rejoint donc les îles Baléares, Barcelone, les îles Canaries et l'Andalousie dans cette croisade. D'autres îles des Baléares ont d'ores et déjà pris de mesure de restriction, à l'image de Formentera, mais aussi de Majorque, qui en fera de même dès 2026.

Pour l'instant, ce n'est pas le cas en France, mais cela pourrait peut-être arriver… Sait-on jamais.