Nouveau Dacia Bigster Hybrid G-140, le GPL haut de gamme

Le Dacia Bigster illustre plus que jamais la montée en gamme du constructeur roumain : ce gros SUV de 4,57 mètres de long possède des équipements inédits et bénéficie d’une finition plus léchée que celle des autres modèles de la gamme. Il a aussi droit à des moteurs plus puissants, comme son bloc hybride de 155 chevaux appelé à se développer aussi dans la gamme de la marque Renault.

Et le voilà qui inaugure encore une variante inédite : une déclinaison compatible GPL sur la base du petit bloc essence de 1,2 litre turbo, avec une puissance de 140 chevaux au lieu de 100 sur les autres versions GPL de la gamme Dacia. Le nouveau Bigster mild-hybrid G 140 reçoit aussi -comme son nom l’indique- une hybridation légère à 48 volts pour abaisser au maximum ses émissions de CO2 et conserve une boîte manuelle (à six vitesses).

Un tout petit malus et beaucoup d’autonomie

Avec 114 g/km de CO2 en cycle WLTP « GPL », ce Bigster à bicarburation se contente d’un malus écologique français 2025 de 75€ au lieu de 240€ pour la version essence classique de même puissance (140 chevaux). Elle s’affiche au même prix que cette dernière, soit à partir de 24 990€ en finition Essential (26 500€ en Expression, 28 300€ en Extreme et le même prix en Journey).

Grâce à ses deux réservoirs de 50 litres (l’un à l’essence, l’autre au GPL), il revendique une autonomie totale maximale de 1 450 km. Pour l’instant, seul le Bigster bénéficie de cette motorisation mais on imagine qu’elle pourrait arriver dans la gamme du Duster et même peut-être du Jogger.