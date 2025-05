Dacia : plein de projets pour augmenter l'attrait de la marque.

Qui aurait pu croire en découvrant la première Dacia Logan en 2004, une voiture basique à la carrosserie trois volumes, que la marque roumaine allait passer en peu de temps d'une marque quasi-anonyme à une marque incontournable. Elle va ainsi devenir une marque connue de tous dans de nombreux pays, dont la France. C’est en partie grâce à la Dacia Logan que la vie de cette entreprise s'est transformée, car cette berline qui ne devait être vendue que dans des pays émergents est arrivée en France en 2005.

La Dacia Logan première du nom, c’était la voiture à 5 000 €, si elle a existé à ce tarif en entrée de gamme en Roumanie cela n’a pas duré longtemps, car le prix de la voiture a rapidement augmenté. En France, lorsque la Dacia Logan débarque en 2005, c’est à 7 500 € qu’elle est vendue, car Renault (propriétaire de Dacia) a été obligé d’adapter son modèle aux contraintes européennes de sécurité et environnementales.

Les Sandero et Duster vont amplifier le succès de Dacia

Malgré tout, 7 500 € pour une voiture mesurant 4,25 mètres, soit la taille d’une berline compacte, c’était presque donné. Mais le succès de la marque Dacia ne s’est pas concrétisé avec la seule Dacia Logan, mais avec les modèles qui sont arrivés ensuite. Ce fut tout d’abord la version break de la Dacia Logan, la Dacia Logan MCV avec son coffre fermé par deux portes battantes, mais c’est surtout la citadine Sandero qui va propulser la marque sur le devant de la scène. Cette réussite se verra confirmée en 2010 par l’arrivée du premier SUV de la marque, le célèbre Dacia Duster proposé à moins de 12 000 € en entrée de gamme.

L’attrait des Dacia ne faiblit pas

Le succès est tel pour la marque que l’on surnomme encore low-cost, que celle-ci se hisse à partir de 2013 à la cinquième place des marques les plus vendues en France (véhicules particuliers), derrière Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen et devant Ford. Depuis le succès ne s’est pas démenti et aujourd’hui, Dacia c’est chez nous une gamme complète de véhicules qui commence par la petite citadine Spring électrique, se poursuit avec la Sandero et la Sandero Stepway, le break Jogger qui est disponible en sept places et a pris la suite de la Dacia Logan MCV, mais aussi du monospace Dacia Lodgy, et bien sûr les SUV Duster et le tout nouveau Bigster. La marque roumaine peut d’ailleurs s’enorgueillir que l’intégralité de sa gamme se situe désormais dans les soixante-dix meilleures ventes en France avec la Dacia Sandero en troisième place, une Sandero qui est même devenue la voiture la plus vendue en Europe en 2024 !

Plus de simple rebadgage des Dacia en Renault

Quant au Dacia Bigster qui est la dernière nouveauté de la marque roumaine, il sera bientôt vendu sous la marque Renault. Mais attention, comme l’avait indiqué Renault en 2023 pas question de rebadger une Dacia pour en faire une Renault. Le Renault Boreal, c’est son nom, qui sera vendu sur le marché brésilien et qui a été dernièrement pris en chasse par nos chasseurs de scoop, disposera d’une plateforme RGMP, base extrapolée et modifiée de celle (CMF-B) du Bigster. Si la découpe de vitres des portes et des vitres du modèle est celle du Bigster, la proue et la poupe auront leur propre personnalité.

Un différentiel de prix qui s’estompe

Bien entendu, entre les marques Renault et Dacia, les éléments techniques se confondent et il est tout à fait normal que dans un souci de rationalisation et de réduction des coûts cela se fasse ainsi. C’est aussi pour cela que Dacia qui proposait des voitures basiques à prix très attractif s'est au fil du temps rapprochée de plus en plus de la marque Renault avec des matériaux plus valorisants, des équipements de plus en plus modernes et des motorisations toujours plus efficientes (avec même de l’hybride). Revers de la médaille, les prix sont en hausse et si la marque roumaine affiche toujours des tarifs attractifs le différentiel de prix qui était de l’ordre d’environ 28 % avec les marques généralistes avant 2020, n’est plus que de moitié aujourd’hui. Ce qui fait, que le refus des concessionnaires Dacia de négocier lors de l’achat d’une Dacia neuve et de moins en moins acceptable aujourd’hui.

Citroën, nouvel acteur dans les véhicules à prix attractif

Alors que la marque Dacia était presque toute seule sur le secteur des voitures à prix attractif, la concurrence se fait plus rude aujourd'hui. En France, l’arrivée de nouveaux modèles chez Citroën, dont la Citroën C3 et le SUV Citroën C3 Aircross, complique la vie de Dacia. Avec ces deux modèles, Citroën possède deux éléments pouvant lutter à armes égales (en particulier du côté du tarif) avec les Dacia Sandero et Dacia Duster. Quand on évoque la concurrence, on pense aussi à la MG3+ Hybrid, une citadine chinoise qui est une solide rivale de la Sandero. Mais avec des tarifs en hausse, est-ce que Dacia va rentrer dans le rang et devenir une marque comme toutes les autres ? À l’image de Skoda avec Volkswagen qui était la marque low-cost du groupe allemand et qui est devenue plus haut de gamme et a vu ses tarifs augmenter de manière importante. Ce n’est pas sûr, il existera dans le futur toujours un différentiel de prix entre les modèles Dacia et ceux de la concurrence. Mais ce ne sera plus le seul élément qui fera la différence, car il y aura aussi le design des modèles qui a déjà et va encore évoluer pour faire des Dacia, des voitures encore plus attrayantes qu’elles ne le sont aujourd’hui.

Toujours plus de modèles Dacia

Et puis, il va y avoir l’apparition de nouveaux modèles (que nous allons vous détailler dans le prochain chapitre), avec la nouvelle génération de la Sandero, mais aussi de la petite électrique Spring. C’est d’ailleurs avec l’arrivée de nouvelles électriques que l’on pourra voir le plus de différence avec la concurrence, en proposant des solutions moins onéreuses en matière de batterie quitte à rogner un peu sur l’autonomie, Dacia pourrait devenir rapidement une marque à suivre en ce qui concerne les voitures électriques. Mais d’ici à 2035 en Europe, Dacia va poursuivre la vente de ses voitures thermiques et l’on prévoit déjà chez la marque roumaine que la nouvelle Sandero conserve des moteurs thermiques, mais soit disponible en électrique. Il y aura aussi un nouveau modèle qui sera un SUV citadin tandis que la marque veut proposer des modèles compacts sous la forme d’une berline cinq portes et d’un break. Il est évident qu’avec tous ces projets, on n’a pas fini d’entendre parler de Dacia dans les prochaines années.