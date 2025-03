Avec son Bigster, Dacia s'attaque aux SUV compacts et cela va faire mal !

EN BREF SUV compact Micro hybridé ou hybride À partir de 24 990 €

Les chiffres concernant Dacia ont de quoi faire tourner la tête. En l’espace d’une dizaine d’années, Dacia est devenue une marque incontournable sur le marché automobile. En France, le constructeur d’origine roumaine place régulièrement sa Sandero et le Duster dans le Top10 des ventes. Et la situation est encore plus enviable en Europe où la citadine occupe souvent la place de voiture la plus vendue.

Mais surtout, Dacia est la marque préférée des particuliers, notamment dans l’Hexagone avec toujours la Sandero en leader devant le Duster. Un duo indétrônable. Mais cela n’est apparemment pas suffisant pour les dirigeants de la filiale de Renault puisque Dacia s’attaque aujourd’hui à un nouveau segment, celui des SUV compacts. Dévoilé en 2021 sous la forme d’un concept lors de la présentation de la Renaulution, le Bigster devient aujourd’hui réalité.

Un prix à démoraliser la concurrence

Denis Le Vot, le directeur général de Dacia ne s’en est pas caché, pour débarquer sur le segment des SUV compacts qui représente 3 millions de véhicules en Europe, Dacia se devait se frapper fort. Le pari, impossible sur le papier, était de commercialiser un SUV avec un prix de base de moins de 25 000 € et moins de 30 000 € pour la version hybride. Un challenge sachant que le prix moyen de la catégorie est passé de 29 000 € en 2019 à 38 000 € cette année. Et Dacia a réussi le challenge avec un Bigster très largement inférieur à la concurrence. Qui dit mieux !

Plus qu’un Duster rallongé !

Esthétiquement, ce Bigster est très proche du concept, mais aussi du Duster notamment la partie avant avec la signature lumineuse en forme de flèche que l’on retrouve sur tous les modèles de la marque, mais également la nouvelle identité de marque au niveau de la calandre. Il ne faut pas croire pour autant que tout est strictement identique puisque le Bigster abandonne le côté baroudeur comme on le constate avec un bouclier couleur caisse alors que celui du Duster est en matière recyclées. Il en est de même de profil avec la disparition de la protection de portes du Duster remplacée par une pièce nettement plus discrète. Les autres évolutions se situent bien évidemment sur la partie arrière avec un agrandissement des portes arrière, de la vitre de custode et l’apparition d’une signalétique « Bigster ». L’arrière se distingue pour sa part par un hayon spécifique avec un bandeau noir, tandis que les feux en forme sont identiques sur les deux modèles.

De la place pour les passagers et un peu moins pour les bagages, selon le moteur

En termes de mensurations, le Bigster mesure 4,57 m de long, c’est 23 cm de plus qu’un Duster. Comptez 2,70 m pour l’empattement, là aussi, c'est plus grand de 4 cm que celui du Duster. Cela a forcément des impacts sur les aspects pratiques. Ainsi, les passagers arrière seront ainsi très à leur aise en raison notamment d’un espace aux jambes généreux. Aucun souci non plus pour la garde au toit.

Le coffre, qui peut recevoir un hayon électrique dispose d’un volume oscillant entre 667 litres et 1 937 litres (norme VDA) pour la version mild hybrid 140 ch, mais attention, tout dépend de la motorisation, car la version hybride – celle de notre essai – doit se contenter de seulement 546 litres et même 488 litres si vous optez pour la roue de secours. C’est 120 litres de différence entre les deux versions. Mais dans tous les cas, vous bénéficierez d’une banquette rabattable selon le schéma 40/20/40, ce qui est également une nouveauté. En revanche, pas de configuration 7 places ni de banquette coulissante en raison du poids supplémentaire que ces solutions auraient entraînées.

Parallèlement à cela, Dacia propose plein d’accessoires pour faciliter la vie au quotidien, comme le système Youclip qui permet de fixer des porte-sacs, lumière ou porte-canette à différents endroits dans l’habitacle. Le Bigster reprendra également le pack Sleep inauguré sur le Duster qui peut transformer votre SUV en van de loisirs.

Une présentation presque identique à celle d’un Duster, mais

Aux places avant, les habitués du Duster ne seront pas trop dépaysés puisqu’ils retrouveront la même planche de bord. Celle-ci, très rectiligne, fait preuve d’une certaine robustesse. Les plus observateurs auront remarqué la disparition du nom Duster, mais aussi l’apparition d’une instrumentation numérique de série. Suivant les finitions, elle peut mesurer entre 7 et 10 pouces. Elle peut être complétée par un écran multimédia 10 pouces. Dans tous les cas, la climatisation bizone (une première) est indépendante. L’organisation est classique et la présentation, quoiqu'agréable à l’œil, est pénalisée par l’omniprésence de plastiques durs peu valorisants. Rien de surprenant en cela chez Dacia, et cela ne semble pas gêner la clientèle de la marque. Toutefois, par rapport à certains modèles de la concurrence, l’écart est assez significatif.

Un équipement qui s’enrichit

Depuis toujours, les clients de Dacia choisissent des modèles très bien équipés. Ce Bigster ne devrait pas déroger à cette règle. La marque a donc choisi de muscler la dotation de son SUV avec par exemple la climatisation bizone, le toit ouvrant panoramique, l’instrumentation numérique, les jantes alliage 19 pouces, la banquette arrière 40/20/40 ou le hayon automatique.