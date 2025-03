Avec son Bigster, Dacia s'attaque aux SUV compacts et cela va faire mal !

La concurrence : très riche

Les SUV compacts ne manquent pas sur le marché, car tous les constructeurs en ont dans leur catalogue. Par conséquent, les rivaux du Bigster sont très nombreux. On peut citer le Citroën C5 Aircross, qui sera prochainement remplacé, le Renault Austral, le Kia Sportage, le Hyundai Tucson, le Nissan Qashqai, etc. La liste est encore longue, mais ils ont tous un point commun : ils sont tous nettement plus onéreux que le Bigster avec des écarts de prix d’environ 8 000 € !

À retenir : des défauts pardonnables vu la différence de prix

Le Dacia Bigster n’est clairement pas le meilleur SUV compact du marché, mais les prestations globales sont plus que convaincantes en raison notamment d’un comportement routier dans la bonne moyenne, d’un équipement complet, d’une habitabilité généreuse et d’un style attirant, mais son principal atout est son prix très largement inférieur à celui de ses rivaux. Tout simplement imbattable.

Caradisiac a aimé

L’excellent rapport prix/équipement

La dotation enrichie par rapport au Duster

Les tarifs imbattables

La frugalité du moteur hybrid 155 ch

Bonne habitabilité

Comportement routier Caradisiac n'a pas aimé Beaucoup de plastiques durs

Volume de coffre décevant en version hybride

Moteur hybride sonore

Boîte de vitesses lente