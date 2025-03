Avec son Bigster, Dacia s'attaque aux SUV compacts et cela va faire mal !

L’entrée de gamme « Essential » (à partir de 24 990 €) se caractérise par les jantes en alliage 17 pouces, les barres de toit fixes, le Media Display avec écran central 10.1 pouces, le tableau de bord numérique 7 pouces, la climatisation manuelle, les radars et caméra de stationnement arrière, ainsi que les vitres avant et arrière électriques…

La finition « Expression » (à partir de 26 500 €) ajoute la climatisation automatique bi-zone, le frein de stationnement électrique, les capteurs de pluie, les rétroviseurs rabattables automatiquement et la modularité arrière 40/20/40 avec fonction Easy Fold

Le niveau « Extreme » (à partir de 28 300 €) est complété par les jantes alliage 18 pouces, les barres de toit modulables, les éléments décoratifs extérieurs et intérieurs Brun Cuivré, le toit ouvrant panoramique, le démarrage sans clé, la sellerie lavable en TEP microcloud, les tapis de sol et de coffre en caoutchouc, le tableau de bord numérique 10 pouces, le système Media Nav Live avec écran central 10.1 pouces avec navigation connectée, le système audio Arkamys 3D Sound system à 6 haut-parleurs, ainsi que le dispositif de contrôle de la vitesse en descente.

Pour le même prix, vous pouvez opter pour la finition Journey qui reprend la dotation du niveau Expression avec en complément les jantes alliage 18 pouces, le hayon motorisé, le démarrage sans clé, la console centrale haute avec accoudoir, siège conducteur avec réglages électriques, le tableau de bord numérique 10 pouces, le système Media Nav Live avec écran central 10.1 pouces et navigation connectée, le système audio Arkamys 3D sound system à 6 haut-parleurs, le chargeur sans fil pour smartphone et le régulateur de vitesse adaptatif.

Le point techno : de nouvelles applications

Comme toutes les marques, Dacia a cédé à la mode des applications. Le constructeur profite du lancement de son Bigster pour élargir son offre. Parmi elles, on peut citer Dacia AR, qui propose une originale fonction dénommée « organisateur de coffre », qui permet de constater les capacités de chargement de chaque modèle et d’optimiser le rangement du coffre grâce à l’assistant intégré et à la réalité augmentée.