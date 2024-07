En bref

Restylage

Citadine électrique

A partir de 18 900 €

La Spring est un maillon essentiel du basculement vers l’électrique en France. Grâce à ses tarifs au ras du plancher, la citadine produite en Chine a permis de démocratiser l’accès à une technologie onéreuse. Moins de 17 000 €, c’était son prix, bonus déduit, à son lancement en 2021.

dailymotion Pourquoi il ne faut pas tarder à acheter la nouvelle Spring ?

Mais ça, c’était avant. Avant que les pouvoirs publics ne décident de rendre le système d'aides à l'achat plus sélectif, de façon à ce que l’argent du contribuable cesse de financer des voitures fabriquées en Chine, pour mieux promouvoir des modèles produits en Europe. Il s'agit du score environnemental, ce qui signifie, plus de bonus écologique pour la Spring depuis le début de l'année 2024. L’effet a été immédiat sur les ventes. Mais le cauchemar ne s’arrête pas là car depuis le mois de juillet 2024, l’Europe a fait évoluer (temporairement) le montant des taxes douanières sur les voitures électriques importées de Chine, ces dernières vont grimper de 20,8%, fixant à 30,8% le montant total des droits de douane pour la Spring.

"Jusqu'à la décision finale, on ne change pas nos prix".

"Nous avions anticipé la perte du bonus écologique dans notre politique de prix. Nous avions aussi anticipé l'augmentation des droits de douane. Il s'agit pour le moment d'une décision temporaire de la part de la commission Européenne. La décision finale sera prise en fin d'année. On va provisionner cet impact. Jusquà cette date on ne change pas nos prix. Il est possible par la suite qu'il y ait une évolution de nos prix en fonction de la situation", explique Patrice Lévy-Bencheton, le Directeur du produit Dacia.

Affiché aujourd’hui à partir de 18 900 €, le prix de la Spring pourrait donc évoluer d'ici 2025. Si vous êtes intéressés, notre conseil est donc de vous hâter.

Dacia avait donc anticipé quasiment tous les cas de figure, sachant qu’en ligne de mire, Citroën allait dégainer une concurrente frontale la ë-C3. Le constructeur a donc préparé de nombreuses évolutions à l’occasion de ce restylage. Si la base technique est quasiment identique, tout a été revu du sol au plafond.

A l'exception du toit, tous les éléments de carrosserie sont nouveaux. La nouvelle Spring conserve son gabarit compact (3,70 m), idéal pour circuler et stationner en ville. La poupe a été remaniée en profondeur avec de nouveaux feux reliés par un bandeau noir mat strié.

D’une manière générale, la Spring se veut plus cossue. Les portières et le hayon ont été redessinés, ils sont dorénavant plus bombés. Le tout repose sur de nouvelles jantes de 15’’ réservées à la finition Extrême. Les barres de toit longitudinales disparaissent pour limiter la prise au vent.

À bord également, c’est la métamorphose. L’ambiance passe du rustique au tendance. La planche de bord et la console centrale ont été joliment redessinées. De nouveaux rangements apparaissent et quelques touches de couleurs viennent égayer l’intérieur. L’on voit apparaître aussi des points d'ancrage, apparus sur le nouveau Duster, pour y fixer divers accessoires (porte-gobelets, crochets de maintien, lampe baladeuse à LED). Ces derniers sont facturés entre 10 et 50 €. Evidemment tout est composé de matériaux durs et robustes mais dans l'ensemble l'atmophère est bien plus sympa.

Dacia a quasiment corrigé tous les défaut de la Spring. La molette qui faisait office de commande de vitesse disparaît au profit d’un "vrai" levier bien plus pratique. Le volant est désormais réglable en hauteur et les commandes de clim sont de meilleure qualité. L’instrumentation numérique (de série) a été légèrement revue. Elle peut être complétée par un écran multimédia de 10’’, nouveau et plus valorisant, sur la version Extreme, avec navigation connectée.

Dacia fait évoluer son offre avec désormais une unique motorisation, celle de 65 ch, disponible sur le marché français. La Spring est disponoble en deux niveaux de finition : Expression à 18 900 € et Extreme vendue 1 000 € de plus. En gros pour moins de 20 000 €, Dacia offre quasiment tous les équipements de confort nécessaire aujourd’hui.

Avec l'entrée en vigueur de la norme GSR2, la Spring ajoute à cela une panoplie de systèmes de sécurité, certes obligatoire, comme le freinage automatique d’urgence, la détection des piétons, la reconnaissance des panneaux de signalisation, etc. Et tout ceci pour moins cher qu’avant restylage. Il n’y a que Dacia capable de faire ça.

Les places arrière sont toujours réduites mais suffisantes pour un usage citadin. Tout comme le coffre qui présente un volume honorable (288 litres). Mieux, la Spring propose un Frunk de 35 litres (8kg de charge maximum) pour ranger les cables de recharge. Autant de rangements dans un aussi petit gabarit, c’est ça de l’optimisation !