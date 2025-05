Dacia : plein de projets pour augmenter l'attrait de la marque.

Tout d’abord, avant d’évoquer les nouveaux modèles Dacia, il convient de parler des prochains restylages qui sont programmés pour cette année. Il s’agit des restylages de la Dacia Sandero et du break Jogger. Ces modèles restylés devraient être présentés à l’automne 2025. Pour ces deux autos, il y aura quelques évolutions en ce qui concerne le style puisqu’elles vont se mettre au diapason des Duster et Bigster avec une calandre redessinée et positionnée plus basse. Il y aura aussi des modifications au niveau des projecteurs, des feux et des boucliers.

Outre ses modifications cosmétiques, les modèles Dacia vont bénéficier d’une évolution dans l’habitacle avec un écran d’infodivertissement de 10 pouces (8 pouces actuellement) et l’arrivée d'un combiné d'instrumentation numérique en 7 pouces. Et c’est sous le capot que l’on constatera de gros changements avec la présence du nouveau bloc 1.2 (remplaçant le 1.0) en 100 ch et en 115 ch avec microhybridation 12 V. Il existera aussi en version GPL de 120 ch.

Bigster Full Hybrid et transmission 4x4 électrifiée (e-4WD)

Mais ce n’est pas tout du côté des motorisations puisqu’en haut de gamme on trouvera la nouvelle motorisation Full Hybrid (dont le Bigster a la primeur) équipée d’un bloc 1.8 et de deux moteurs électriques (de 49 et 20 ch). Cette motorisation devrait afficher, comme sur le Bigster, 155 ch pour le Jogger et peut-être un peu moins dans le compartiment moteur de la Sandero. Enfin, à la fin de l’année le Bigster disposera d’une transmission 4x4 électrifiée (e-4WD) grâce à un moteur électrique (provenant de chez Valeo) entraînant les roues arrière, ce modèle sera commercialisé en 2026. Vers la même époque, le Dacia Duster obtiendra également cette transmission 4x4 électrifiée.

Dacia C-Neo (berline et break) - 2026

La Dacia Logan vit encore, mais elle n’est plus disponible sur le marché français. Cependant, Dacia compte toujours sur une auto de taille compacte pour alimenter le marché français et celui d’autres pays. C’est pourquoi il va créer un couple de véhicules (baptisé pour le moment C-Neo), une berline fastback et un break. Les deux modèles seront dérivés du Bigster et en reprendront la plateforme. Pour le moment on sait peu de choses d’eux et il est fort possible que le lancement prévu en 2026 prenne un peu de retard. Affichant un look de crossover, ces deux modèles seront disponibles avec des motorisations thermiques électrifiées. Il y aura ainsi un bloc 1.2 micro-hybride 48V de 130 ou 140 ch en essence, mais aussi en bicarburation (essence/GPL), mais aussi la nouvelle motorisation Full-Hybrid de 155 ch que le Bigster inaugure.

Comme ce Bigster, qui va en être équipé bientôt, il y aura aussi une motorisation 4x4 composée d’un moteur 1.2 associé à une motorisation électrique placé sur l’essieu arrière. La puissance de cette motorisation « 4x4 » pourrait être de l’ordre de 160 ch. Avec ces modèles, qui devraient être un peu plus haut de gamme que la majorité des produits de chez Dacia, la marque roumaine compte attirer une clientèle un peu plus « fortunée » qui sera sensible à l’aspect baroudeur des deux autos. Ces berline et break C-Neo qui seront produits en Roumanie veulent concurrencer les Skoda Octavia et Skoda Octavia Combi.

Dacia Spring 2 - Printemps 2027

La petite électrique Dacia Spring va changer du tout au tout pour sa nouvelle génération. Tout d’abord parce qu’en ce qui concerne son lieu de production, elle va quitter la Chine pour l’Europe puisque ce sera en Slovénie aux côtés de la future Renault Twingo qu’elle sera assemblée. Elle reprendra d’ailleurs la base technique de cette dernière, qui est une base de Renault 5 E -Tech (Ampr Small). Ensuite, c’est au niveau du style que le changement sera d’importance, au point qu’il se peut que la Spring ne se nomme plus ainsi pour bien montrer la différence avec l’actuelle génération. Pour concevoir cette auto, comme pour la Twingo, Renault va faire appel à l’entreprise chinoise Advanced China Development Center (ACDC) qui peut concevoir des voitures électriques en un minimum de temps. Ce sera moins de 16 mois pour la petite Dacia, dont la majorité des pièces proviendront il est vrai de la nouvelle Twingo qui a déjà été vue sur la route en tant que prototype.

Plus basique que la future Renault Twingo, la nouvelle petite Dacia « Spring » pourrait faire l’impasse sur la banquette coulissante dont disposera la citadine française. Elle n’aura pas non plus le même style qu’elle et reprendra à son compte la nouvelle identité stylistique des Dacia Duster et Dacia Bigster. Quant à son tarif d’entrée de gamme, il devrait se positionner à moins de 18 000 € (hors bonus, s’il existe encore en 2027) afin de faciliter l’accession à la voiture électrique pour les petits budgets. Pour tenir ce tarif, les batteries de cette auto seront moins performantes que celles de la Twingo E-Tech. Ainsi au lieu de 300 km d’autonomie, la petite Dacia pourrait se contenter de 250 km. Ce qui semble bien suffisant pour une auto qui ne fera que de la ville ou du périurbain. On en saura plus sans doute l’an prochain avec la possibilité de voir cette nouvelle « Spring » fin 2026 pour un lancement au printemps 2027.

Sandero 4 – Fin 2027

Restylée à la fin de cette année, la nouvelle génération de Dacia Sandero attendra 2027 pour apparaître et elle sera produite dans l’usine marocaine de Dacia. Pour Dacia, il s’agit d’un remplacement d’importance, car la citadine a été la voiture la plus vendue en Europe en 2024 et sur le marché français, elle se classe à la troisième place derrière les Peugeot 208 et Renault Clio. Pour la quatrième génération de Sandero, Dacia va mettre les petits plats dans les grands, lui donner un nouveau look proche des Duster et Bigster et la faire passer à la motorisation électrique. Elle n’en abandonnera pas pour autant les motorisations thermiques, car de nombreux marchés (en particulier les marchés des pays émergents) vont poursuivre bien après 2035 avec des moteurs à explosion. Pour l’Europe, les moteurs thermiques de la Sandero 4 devraient être électrifiés, comme ceux qui vont équiper la Sandero restylée qui arrive à la fin de cette année.

Pour ce qui concerne la motorisation électrique et la batterie de cette nouvelle Sandero elles proviendront sans doute de la Renault 5 E -Tech. Pour Dacia, il devient nécessaire de réduire son empreinte CO2 et l’électrification de la gamme doit donc se faire rapidement. C’est pour cela qu'en plus de l’hybridation des motorisations thermiques, l’arrivée de la nouvelle Spring (qui pourrait changer de nom) et de la Sandero 4 électrique est importante. En plus de cette offre de motorisation qui est modifiée, la nouvelle Dacia Sandero 4 devrait voir son offre d’équipements encore progresser avec plus d’aides à la conduite. L’habitacle pourrait aussi être remanié avec des matériaux plus valorisants. Mais ce qui changera avec cette nouvelle génération, c’est la disparition de la finition Stepway, mais rassurez-vous, c’est pour la bonne cause.

SUV Stepway – 2028

La nouvelle Sandero 4 n’aura plus droit à la finition Stepway, puisque cette finition va devenir un tout nouveau modèle. Il s’agit SUV citadin d’une taille d’environ 4,15 m qui va égayer la gamme du constructeur roumain. Il reprendra la base technique de la Sandero 4 ainsi que ses motorisations (y compris électrique), mais ressemblera à un mini Dacia Duster. Avec ce modèle, Dacia compte bien jouer les trouble-fêtes dans une catégorie ou les modèles affichent des tailles différentes et vont même jusqu’à mesurer plus de 4,30 m. Ces SUV citadins de grande taille, le Dacia Stepway ne s’en occupera pas (laissant le Dacia Duster le faire) préférant aller marcher sur les platebandes des modèles plus petits comme le Volkswagen T-Cross, Toyota Yaris Cross et les futurs SUV citadins électriques des constructeurs comme le futur Volkswagen ID.2 X (un patronyme non officiel) ou le SUV Toyota Urban Cruiser ou bien encore la Renault 4 E-Tech même si cela doit faire grincer des dents chez le propriétaire de Dacia.