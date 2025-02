Le futur SUV citadin électrique de Volkswagen devrait proposer un compromis autonomie/prix intéressant

Il se nommera ID.2X et viendra compléter la gamme ID qui se composera de l’ID.1, future rivale de la Renault Twingo, et de l’ID.2, davantage concurrente de la Renault 5.

Basé sur la plateforme MEB Entry du groupe Volkswagen, il sera de type traction avant et disposera de deux accumulateurs. Leurs tailles devraient avoisiner 40 et 60 kWh avec une autonomie maximale de l’ordre de 450 km. Cela lui permettra d’aller plus loin que les SUV urbains du groupe Stellantis (406 km pour le Peugeot E-2008, 410 km pour l’Alfa Romeo Junior), sans pour autant soutenir la comparaison face au Kia EV3 dont la grande batterie de 81,4 kWh lui assure un rayon d’action de 605 km.

La plus grande batterie de cet ID.2X acceptera une puissance de charge de 125 kW en courant continu pour passer de 10 à 80 % d’état de charge en vingt minutes.

À partir de 25 000 € ?

Il reste bien sûr l’épineux sujet du prix. Même si les prix des modèles électriques sont encore élevés, les constructeurs s’accordent pour tenter de les rendre moins élitistes. Ce SUV pourrait être vendu à partir de 25 000 €, un tarif nettement moins élevé que celui de la concurrence. Volkswagen en dira plus lors de sa révélation au Salon de Munich, du 9 au 14 septembre 2025.