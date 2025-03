Connaissant un succès mérité, la Dacia Sandero, en France comme dans de nombreux pays est l’une des voitures les plus abordables de la catégorie. Mais depuis quelque temps la concurrence se fait plus vive chez les voitures d’entrée de gamme, parce que la marque Citroën a lancé la nouvelle C3 et que chez les constructeurs chinois, MG Motor fait le forcing avec sa MG3 Hybrid+.

Comme arrive le temps du restylage pour la Dacia Sandero qui a été lancée en 2020 et a reçu une petite mise à jour en 2022 en intégrant le nouveau logo Dacia, la marque roumaine va modifier son auto pour 2026. Ainsi lors de son lifting la calandre de la Sandero va être modifiée comme le bouclier, on peut déjà voir sur le prototype certaines de ces modifications.

Restylage début 2026, changement de génération fin 2027

Afin de mettre au diapason la Sandero, par rapport aux nouveaux Dacia Duster et Bigster, les projecteurs vont voir également leur design intérieur modifié. Ce sera également le cas des feux arrière. L’ensemble de ces modifications sont d’ailleurs très camouflées sur le prototype, à l’exception du bouclier arrière qui montre son nouveau dessin. En ce qui concerne l'habitacle et les changements qui y seront opérés, on peut indiquer que l’écran d'infodivertissement sera légèrement plus grand et qu’il offrira davantage de fonctionnalités. Ce restylage va permettre à la Dacia Sandero de poursuivre sa carrière pendant deux ans puisque le nouveau modèle (dont une version sera 100 % électrique) est prévu d’ores et déjà pour la fin de l'année 2027.

Nouveau bloc 1.2 TCe et hybridation 155 ch !

Mais pour que tout se passe au mieux pour la citadine roumaine et qu’elle puisse toujours malmener la concurrence, la marque Dacia va lui offrir de nouvelles motorisations. Ainsi, le constructeur va supprimer les moteurs essence 1.0 pour les remplacer par un bloc 1.2 TCe de 100 ch, disponible également en 115 ch et avec la bicarburation GPL en 120 ch, ces deux dernières versions se verront associées à de la micro-hybridation 12 volts. Mais le meilleur est pour la fin, puisque l’on pourrait trouver aussi sous le capot, le nouveau 1.8 Hybrid de 155 ch que le nouveau Dacia Bigster va inaugurer lors de son lancement. Voilà de quoi lutter efficacement contre la citadine chinoise de chez MG mor, la MG3 Hybrid+.