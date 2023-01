Essai - Dacia Sandero TCE 110 ch (2023) : que vaut la plus puissante des Sandero ?

EN BREF Citadine Nouveau moteur essence À partir de 16 650 €

Les années se suivent et la Dacia Sandero demeure l’une des valeurs sûres du marché. Mieux, alors que les autres marques ont connu une année 2022 complexe, la marque d’origine roumaine continue de rencontrer un beau succès commercial. Ainsi, l’an passé, la Sandero est montée sur le podium des meilleures ventes en France, juste derrière les incontournables Peugeot 208 et Renault Clio. Mais surtout et c'est beaucoup plus significatif, elle a confirmé son positionnement de voiture préférée des particuliers, loin devant ses rivales. Et cette situation dure depuis de très nombreuses années que ce soit en France ou en Europe.

Comme les autres modèles de la marque, la Sandero a profité du récent léger restyling.

Au programme, pas de grosse évolution, mais simplement l’adoption de la nouvelle identité du constructeur, qui se caractérise par une calandre repensée avec en son centre le nouveau logo dénommé Dacia Link de couleur blanche. Une couleur que l’on retrouve également sur le hayon avec le nom de la marque en toutes lettres. La Stepway conserve ses spécificités avec son look baroudeur composé notamment de protections de carrosserie. Autre changement : la teinte des skis et de barres de toit, qui devient plus sombre.

À l’intérieur, pas de nouveauté notable, si ce n’est le centre du volant, qui accueille le nouveau logo. La présentation est toujours agréable et qualitative vu le prix. Ainsi, les passagers apprécieront la planche de bord moderne avec quelques rappels de couleur au niveau des aérateurs et un bandeau de tissu sur toute la largeur, qui fait presque oublier les plastiques durs.

Malgré son format relativement compact avec une longueur de 4,09 m, la Sandero offre une excellente habitabilité et un volume de chargement très intéressant de 324 litres. Mais ce n’est pas tout, car elle fait preuve d’une belle intelligence avec certaines astuces très bien pensées comme les barres de toit modulables qui se transforment facilement en galerie, le support de téléphone portable ou le crochet, qui permet au passager avant d’accrocher un sac.

La plus punchy des Dacia

Avant tout, il faut préciser que ce moteur est presque une exclusivité puisqu’il n’est disponible que sur cette Sandero et non pas par exemple sur la Clio, mais il est aussi présent sur le Juke sous l’appellation DIG-T 114 ch. Dans le détail, il s’agit d’un 3 cylindres 1.0 qui développe 110 ch et un couple de 200 Nm. Par rapport à l’Eco-G, l’augmentation de la puissance est légère (+10 ch), mais celle du couple est plus significative (+ 30/40 Nm). Cela se ressent donc au niveau des chronos avec un 0 à 100 km abattu en 10s contre 11,9 s pour l’Eco-G, mais cette différence importante s’explique aussi en raison de l’étagement de la boîte plus court. Un choix qui se justifie par la disponibilité du couple assez haut perché (2 900 tr/min) contre 2 000 tr/min pour l’Eco-G. À l’usage, le TCE 110 fait preuve de plus de tonicité, mais il perd un peu en souplesse. Il faut parfois jouer de la boîte de vitesses pour gagner en reprise. Regrettable que la commande accroche lors des changements de rapports.

Sur le plan économique, nous avons relevé une moyenne de 6,9l/100 km. Effectivement, c'est 0,6 l/100 km de moins par rapport à l'Eco-G, mais la différence du tarif du carburant donne un net avantage à ce dernier. Côté malus, ll faudra ajouter 100 €.

En matière de comportement, la Sandero est toujours aussi plaisante. Pas de changement de ce côté-là. Il faudra toutefois composer avec un confort dans la moyenne, mais sans plus en raison de suspensions qui absorbent moyennement les irrégularités de la route et qui ne gomment pas les mouvements de caisse quand le rythme s'accélère. Dommage, car ce moteur donne envie un peu de s’amuser. Finalement, le principal grief que l’on peut noter porte sur l’insonorisation des bruits d’air insuffisante au-delà des 110 km/h, mais aussi sonore avec en raison des montées en régime du 3 cylindres. Moteur qui engendre aussi quelques vibrations, perceptibles notamment au ralenti.