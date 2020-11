Essai - Dacia Sandero Stepway (2021) : chronique d’un succès annoncé

EN BREF Nouvelle génération de Sandero Stepway Citadine À partir de 12 590 €

La Sandero est apparue en 2007 et le succès a été immédiat. La seconde génération a pris le relais en 2012 et c'est à partir de cette époque qu’a été lancée la Stepway, tout d’abord sous la forme d’une finition puis d’une version à part entière. Cette déclinaison s’est très vite imposée comme la préférée des conducteurs et ce pendant plusieurs années en représentant même jusqu’à 65% des ventes. Un engouement qui peut s’expliquer par de multiples raisons dont la plus importante est le look plus séduisant.

En effet, la Stepway est une sorte de Sandero bonifiée, qui joue à fond la carte de la séduction, en se donnant des faux airs de baroudeurs. Et c’est justement cette distinction qui a été exacerbée lors de cette nouvelle génération. La Stepway cuvée 20/21 est encore plus différente de la version « normale ». Ainsi, pour la première fois de son histoire, Dacia a installé un capot spécifique pour une version.

La Stepway hérite donc d’un capot à double bossage, qui surplombe la calandre élargie et plus verticale frappée du logo Stepway, ce qui est inédit. Elle est entourée par des projecteurs redessinés qui adoptent la nouvelle signature lumineuse de la marque en forme de flèche, que l’on retrouve également au niveau des feux arrière. Pour le reste, c’est plus classique avec les traditionnels accessoires des modèles ayant un style baroudeur comme les protections de carrosserie au niveau des passages de roues, des bas de caisse ou des boucliers avant et arrière complètement repensés qui intègrent des skis de couleur gris argent. Dernier élément incontournable : les barres de toit. Indéniablement, l’ensemble confirme la montée en gamme voulue par Dacia et déjà aperçue sur le dernier Duster.

Pas de changement majeur au niveau des mensurations puisque cette Sandero mesure désormais 4,10 m de long et 1,85 m de large, ce qui est très proche de la précédente. Elle donne toutefois l'impression d’être plus massive en raison de ses voix élargies.

La révolution intérieure

Si l’extérieur progresse, c’est une véritable révolution à bord. Finie la planche de bord en plastique dur brillant avec les aérateurs circulaires de piètre qualité, la présentation est aujourd’hui nettement plus flatteuse. Ainsi, on remarque immédiatement le bandeau en tissu qui parcourt toute la largeur. Les aérateurs sont rectangulaires, les commandes de climatisation sont directement reprises du Duster et de la dernière Clio et un écran tactile 8 pouces vient se positionner en haut de la console centrale.

Dans le domaine du multimédia, Dacia propose une large gamme de dispositif avec pas moins de trois systèmes : le premier « Media Control » fonctionne uniquement par le téléchargement d’une application dédiée sur votre smartphone. Le second « Media Display » se compose notamment d’un écran 8 pouces tactiles avec compatibilité AppleCarplay et Androïd Auto sans fil, de la radio avec quatre haut-parleurs. Enfin, « Media Nav » se caractérise par la navigation, le wifi et six haut-parleurs.

Statu quo au niveau des aspects pratiques avec une habitabilité toujours aussi généreuse que ce soit au niveau de l'espace aux genoux ou de la garde au toit. Le volume de coffre progresse de 8 litres à 328 litres mais il peut bénéficier d’un double plancher. Attention, toutefois, il faudra composer avec un seuil de chargement légèrement plus élevé (+ 2 cm), d’une ouverture de coffre plus restreinte et surtout d’une marche intérieure conséquente (env 20 cm).

Tout cela s’accompagne de quelques astuces comme par exemple les barres de toit qui se transforment en galerie en un tour de clé ou du support de téléphone portable intégré.