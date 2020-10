Comparatif statique - Dacia Sandero Stepway : le choc des générations 

Apparue en 2012, la Dacia Sandero de seconde génération et notamment sa déclinaison baroudeuse Stepway a réussi à s’imposer comme le modèle préféré des particuliers pendant de nombreuses années. Malgré son âge respectable, la Sandero continue de plaire puisqu’elle est le cinquième modèle le plus vendu en France sur les 8 premiers de l’année. Peu de modèles peuvent se vanter d’une telle carrière.

Toutefois, il est temps pour elle de passer la main et pour la troisième génération, Dacia a décidé de frapper encore plus fort, notamment au niveau du style. Ainsi, si l’actuelle a plutôt bien résisté aux affres du temps, la nouvelle marque un véritable tournant. Premier constat, la Sandero 3 semble nettement plus imposante. Or il s’agit simplement d’un effet visuel car les dimensions sont quasiment identiques si ce n’est les voies qui ont été élargies.

Cet effet visuel est dû au travail important qui a été effectué au niveau de la face avant. Ainsi, on remarque tout de suite le capot avec ses deux bossages, qui est spécifique à la version Stepway. Concevoir une pièce unique pour une version est une première chez Dacia. Les designers ont également soigné les optiques élargis pour l’occasion qui héritent d’une signature visuelle en forme de flèche. La calandre affiche un design proche de l’ancienne mais celle-ci est plus verticale et le logo surplombe l'appellation »Stepway » qui est actuellement constituée de stickers sur les portières. Le bouclier a bien évidemment été redessiné.

Pour le reste, on constate que les poignées de portes remplacées font nettement plus qualitatives, les ailes sont plus galbées notamment à l’arrière tandis que la porte arrière partage certaines ressemblances avec la dernière Clio. Au niveau de la poupe, au-delà des feux à LED et de la nouvelle forme du hayon, c’est la disparition du bouton d’ouverture que l’on retiendra.

Dans l’habitacle, l’opération séduction continue et c’est sûrement ici que les transformations sont les plus flagrantes. Ainsi, la planche de bord est toujours en plastique dur mais sa présentation n’a plus rien à voir avec l’ancienne. Le fait le plus marquant est le bandeau en tissu, une grande première chez Dacia. L’autre illustration de ces progrès porte sur les aérateurs : fini les circulaires en plastique bas de gamme remplacés par des exemplaires rectangulaires plus traditionnels et surtout valorisants. L’écran multimédia de 8 pouces quitte la console centrale pour se positionner au centre de la planche de bord, ce qui permet de gagner en lisibilité. Ce dispositif qui peut accueillir la navigation est complété par un support de téléphone très pratique, d’autant plus que les moyens de recharger ne manquent pas avec des prises USB et allume-cigares. Les commandes de climatisation sont identiques à celles du Duster.

Cette montée en gamme s’accompagne aussi d’un enrichissement de l'équipement. La nouvelle Sandero proposera ainsi l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, la détection d’angles morts, 6 airbags, l’accès et le démarrage sans clé, le frein de parking automatique mais aussi certaines raretés comme le toit ouvrant électrique, une nouveauté pour Dacia et la compatibilité Apple Carplay et Androïd Auto sans fil, ce qui est inédit sur le segment. Qui a parlé encore de low cost !

Coté aspects pratiques, Dacia a décidé de nous surprendre avec une astuce très bien pensée puisque les barres de toits se transforment en galerie en un tour de clé. Pour le reste, peu de changements.

L’habitabilité arrière progresse légèrement notamment l’espace aux genoux. Le volume de coffre culmine maintenant à 328 litres soit 8 litres de plus qu’auparavant.

Celui-ci peut profiter d’un double plancher mais attention toutefois, il faudra composer avec un seuil de chargement légèrement plus élevé (+ 2 cm), d’une ouverture de coffre plus restreinte et surtout d’une marche intérieure conséquente (env 20 cm).

Conçue à partir de la même plate-forme que la nouvelle Clio alors que la précédente était élaborée sur le même châssis que la Clio 2, la nouvelle Dacia Sandero Stepway hérite des motorisations les plus puissantes de la gamme à savoir le Tce 90 ch et l’Eco-G 100 ch.

Les prix de cette Sandero Stepway ne sont pas encore connus pour l’instant. On sait juste que l’entrée de gamme Sandero débutera à 8 690 € soit 400 € de plus que l’ancienne. En suivant, le même schéma, on peut donc estimer que les tarifs de cette version devraient commencer vers 11 500 €. En attendant de les connaître, une chose est sûre, la nouvelle Sandero, notamment cette version Stepway, a vraiment tout pour réussir et pour connaître une carrière encore plus florissante. La commercialisation de cette nouvelle Sandero devrait intervenir au tout début 2021.