Ne serait-ce pas un Dacia Bigster ? Non, non c’est un Renault Boréal !

Renault ne veut plus que les modèles Dacia changent simplement de logo pour être rebadgés Renault pour les marchés hors Europe. Cette volonté d’une différence accrue entre les modèles vendus sous la marque Dacia et ceux vendus sous la marque Renault, même s'ils utilisent de nombreuses pièces Dacia, a été officialisée en 2023.

C’est pourquoi si le Renault Boreal, qui vient d’être pris en photo par nos chasseurs de scoop, est bien un cousin du Dacia Bigster, il existe des différences entre les deux modèles et cela ne se limitera pas seulement à un badge et une calandre modifiée, comme on peut le voir avec les modèles Mitsubishi Colt et ASX, copies presque conformes des Clio et Captur.

Ethanol obligatoire pour le Boreal

Commençons par ce qui ne se voit pas, comme la plateforme technique du modèle. Celle qui équipe le Dacia Bigster est la CMF-B, pour le Renault Boreal ce sera la RGMP, une version modifiée de cette CMF-B. Pour les motorisations, il y aura un bloc 1.2 TCe à micro-hybridation, un bloc « flex-fuel » capable de fonctionner avec un mélange d’éthanol à 25 % (E25) et même de fonctionner avec 100 % d’éthanol (E100), le Brésil étant un champion de la transformation de la canne à sucre en éthanol, le 100 % essence n’existe plus.

Un style proche de celui du Renault Kardian

Il pourrait aussi y avoir des motorisations hybrides, la base technique RGMP étant capable de les recevoir. Les suspensions et les trains roulants devraient être également différents avec une garde au sol plus importante. Enfin, en ce qui concerne le style du véhicule, celui-ci devrait se rapprocher du Renault Kardian que l’on trouve en Amérique latine et qui lui aussi a été conçu pour les pays émergents. Comme le Renault Kardian vendu au brésil et assemblé dans l’usine de Curitiba, le Renault Boreal sortira également de la même usine située dans l'État du Paraná au Brésil. Modèle mondial, le Renault Boreal sera ensuite produit et commercialisé dans d’autres pays, ainsi comme le Renault Kardian il sera produit et vendu au Maroc.