Un quart des automobilistes ne fait pas confiance aux aides à la conduite

Ils sont apparus depuis plusieurs années déjà, et sont même devenus obligatoires pour certains. Pourtant, les ADAS, ou aides à la conduite, n’ont pas gagné la confiance des automobilistes. C’est ce qui ressort d’une étude menée par DG Cities : « un quart des automobilistes ne sont pas satisfaits des fonctionnalités de ces aides, tandis qu’un sur dix se dit insatisfait de leur précision ». Au final, ces équipements créent un « manque de confiance » envers les voitures modernes.

Plusieurs facteurs expliquent ce constat. Pour près de la moitié des sondés (40 %), les explications fournies de la part des vendeurs sont insuffisantes. Il est vrai qu’il n’y a rien de tel qu’un essai en condition réelle pour appréhender au mieux ces aides. Seulement, le régulateur adaptatif associé à l’aide au maintien dans la voie se conçoit sur l’autoroute, ce qui implique de s’éloigner des centres urbains et de passer du temps sur la route.

Par ailleurs, les auteurs de l’étude mettent aussi en avant les différences de fonctionnement entre les constructeurs, « ce qui risque de semer la confusion chez les clients qui comparent les offres ».

Des coups de frein mal venues

Il reste enfin un dernier point, certainement le plus important. Il n’est pas rare de constater des dysfonctionnements de ces systèmes. Lors de nos nombreux essais réalisés à Caradisiac, les exemples ne manquent pas. C’est notamment le cas du régulateur adaptatif ne prenant pas en compte la bonne voie (dans les courbes d’autoroute par exemple). Cela engendre de forts ralentissements sans prévenir. Moins grave, les lecteurs de panneaux lisent parfois ceux qui se trouvent sur les bretelles, sans avoir l’intention de les emprunter…

Le but n’est pas de remettre en question ces aides qui permettent d’améliorer la sécurité routière et qui fonctionnent correctement dans plus de 90 % des cas. Seulement, leur hésitation à certains moments remet en cause leur pertinence et de meilleures explications lors de l’achat permettraient de mieux les comprendre.