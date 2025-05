La nouvelle Alpine A390 est-elle techniquement à la hauteur du Porsche Macan ?

Alpine et Porsche restent d'éternels concurrents. Avec la renaissance de la marque en 2018, nous comparions déjà l'A110 au Cayman (et une rivale transalpine tout à fait légitime d'ailleurs !), Soheil Ayari au cerceau. Aujourd'hui, comment ne pas comparer les caractéristiques techniques de la nouvelle A390 tout juste dévoilée, en vidéo SVP, à celles du Porsche Macan, 100 % électrique depuis le deuxième et dernier opus lancé en 2024 ?

Certes, l'Allemand est sensiblement plus encombrant avec notamment 16 cm de plus en longueur, mais impossible d'imaginer que le Français n'ira pas lui piquer quelques clients en quête d'originalité et… de légèreté. Si tant est que cela soit possible. Oui, ça l'est. Si l'on prend deux versions directement comparables, en l'occurrence le haut de gamme GTS chez Alpine, et le cœur de gamme 4S chez Porsche, le Dieppois est annoncé moins lourd d'environ 220 kg. Certes, la capacité de sa batterie NMC est inférieure, mais tout de même.

Par conséquent, le rapport/poids puissance est à l'avantage (léger) de l'A390 GTS malgré un déficit de 46 ch, avec 4,51 kg/ch contre 4,54 kg/ch pour le Macan 4S. De quoi expliquer en partie de meilleures accélérations, avec un 0 à 100 km/h exécuté en 3s9 au lieu de 4s1. Les dimensions raisonnables, et notamment le toit plus bas d'environ 10 cm, ont du bon. Bien sûr, la version "Turbo" de 639 ch du Macan fait mieux, mais à quel prix !

Une Alpine moins rapide sur les bornes…

Hélas pour la Française, le Teuton risque de regagner du temps lors des ravitaillements, moins nombreux grâce à une autonomie supérieure de 86 km (à confirmer avec l'homologation de l'A390) et moins longs grâce à sa puissance de charge maxi avoisinant 270 kW sur les bornes rapides en courant continu DC, avec seulement 21 mn pour passer de 10 à 80 % quand l'A390 devra se brancher un peu moins de 25 mn (un temps pas validé non plus) pour passer un 15 à 80 %.

Merci à la technologie 800 V chez l'Allemand. Une technologie payante, bien entendu, le Macan 4S réclamant a priori 17 000 € de plus que l'A390 GTS, estimée pour l'instant à 76 000 € par Alpine, hors options. Dernier argument côté Porsche : un volume de chargement plus élevé de 92 dm3, grâce notamment à un compartiment sous le capot avant, au passage bien pratique pour loger les câbles de chargement…

Mais tout n'est pas une affaire de chiffres, bien sûr. Et l'A390 aura, bien entendu, la possibilité de se rattraper au chapitre agrément de conduite en démontrant, par exemple, l'intérêt de son inédite architecture à deux moteurs arrière chargée d'assurer un effet vectoriel, gage d'agilité en courbe. Rendez-vous donc au quatrième trimestre pour les premiers essais et, on l'espère, un comparatif volants en mains.

Alpine A390 GTS Porsche Macan 4S Longueur x largeur x hauteur en m 4,62 x 1,89 x 1,53 4,78 x 1,94 x 1,62 Coffre arrière/avant en litres 532/- 540/84 Puissance 470 ch 516 ch Capacité batterie nette 89 kWh 95 kWh Autonomie mixte maxi annoncée 520 km* 606 km 0 à 100 km/h 3s9 4s1 Temps charge DC 25 mn de 15 à 80 % (190 kW)* 21 mn de 10 à 80 % (270 kW) Masse à vide 2 121 kg 2 345 kg Tarifs à partir de 76 000 €** à partir de 93 091 €

*Sous réserve d'homologation **Estimation Porsche