La saga Alpine, de A à Z

A…comme Alpine

Jean Rédélé, qui créa la marque en 1955, fut aussi coureur automobile. Au volant d’une Renault 4CV modifiée, il remporta notamment la Coupe des Alpes en 1953, et c’est de là que vient le nom Alpine. Pour la renaissance, Renault a logiquement repris comme logo le fameux A penché en avant et barré d’une flèche.

B…comme Berlinette

Châssis-poutre en acier, carrosserie en fibre de verre-polyester et moteur 4 cylindres d’origine Renault en porte-à-faux arrière : présentée en 1961, championne du monde des rallyes en 1973, la berlinette A110 est un véritable mythe. En collection, les tarifs s’envolent : pour un bel exemplaire (7176 furent produits), compter 80 000 €, voire bien davantage.

C…comme Car of the year

La Renault 5 ayant été élue "voiture de l’année 2025", cette récompense échoit aussi à sa cousine l’Alpine A290. Une première pour la marque normande, qui profite donc pleinement d’un effet d’aubaine. Et tant mieux pour elle.

D…comme de Gaulle

E…comme Electrique

L’A110, qui sera produite jusqu’en 2026, sera la dernière Alpine de route 100% thermique. Le futur "dream garage" d’Alpine ne sera plus constitué que d’électriques, et ça a déjà commencé avec les A290 et A390 (photo).

F…comme France

Alpine porte haut les couleurs tricolores et du made in France. Lors de la présentation en septembre 1955, les trois premières A106 produites étaient bleu, blanc et rouge.

G…comme Gordini

Amédée Gordini, Docteur ès-performances, a bien sûr pris sa part dans l’aventure Alpine : dans le cadre de la préparation au Mans 1963, il avait mis au point un moteur basé sur celui de la Renault 8 mais avec une culasse à double arbre à cames en tête et deux carburateurs Weber pour l’alimentation. Par la suite, le "sorcier" préparera d’autre moteurs pour Alpine en compétition.

H…comme Haute-Normandie

Le siège historique d’Alpine se situe à Dieppe, et les nouveaux modèles seront "made in Haute-Normandie." Le site compte aujourd’hui 374 salariés.

I…comme Indice

Peu puissantes, les Alpine se caractérisaient par un excellent rendement. S’il a fallu attendre 1978 pour la victoire absolue au Mans, elles y avaient tout de même remporté l’Indice Energétique (rapport entre consommation d'essence et vitesse) en 1964, 1965 et 1968 et l’Indice de Performance (rapport entre distance parcourue et cylindrée) en 1968 et 1969.

J…comme Jaune

Deux couleurs ont marqué la saga Alpine, le bleu et le jaune. Dans l’imagerie collective, la première des deux couleurs est surtout associé à la berlinette qui s’est illustrée en rallye, alors que le jaune, apparu en 1974 sur l’A441 d’endurance, symbolise la période où Alpine était pleinement intégré à Renault. La victoire au Mans en 1978 s’est ainsi faite en jaune, blanc et noir.

K…comme Kilos

Le poids est l’ennemi de la performance. L’A110 "de base" pèse 1102 kilos pour 252 ch, soit un rapport poids/puissance de 4,37 kg/ch. En face, une Porsche 718 Cayman (dont la production vient de cesser) dispose certes de 300 ch, mais pour 1335 kilos, soit un rapport de 4,45 kg/ch.

L…comme Le Mans

Le 14 juin, Alpine prendra part aux 24 heures du Mans forte de la confiance obtenue en se plaçant deuxième aux 6 heures de Spa-Francorchamps un mois plus tôt (photo), son deuxième podium consécutif cette saison avec l’A424. Alpine reste loin derrière Ferrari au classement du championnat du monde d’Endurance des constructeurs Hypercar, mais qui sait ce qui peut arriver quand la magie du Mans opère ?

M…comme M 63

La première Alpine de course s’appelle M 63, pour « Le Mans 1963 ». Elle est pilotée par le champion de France de Formule Junior José Rosinski, qui cumule alors les fonctions de pilote, directeur d'écurie, et journaliste à Sport Auto. Malgré la faible cylindrée du moteur (996 cm3), l’auto atteint les 220 km/h dans les Hunaudières. Trois voitures seront engagées dans la course, hélas endeuillée par la disparition du coéquipier de Rosinski, le pilote brésilien Christian "Bino" Heins. La M 63 s’illustrera toutefois dans d’autres courses cette année-là, faisant entrer Alpine dans la cour des grands.

N…comme Nippon

Alpine a écoulé 4 585 exemplaires de l’A110 en 2024, chiffre qui traduit une progression de 5,9% par rapport à 2023. Et si la majorité des ventes ont été réalisées en France (2840 exemplaires), Allemagne (448 ex.) et Grande-Bretagne (371 ex.), le Japon se place au quatrième rang avec 230 Alpine A110 vendues l’an dernier.

O…comme Objectif pub

En 1966, pour saluer les performances des Alpine au Mans, Publicis inventera ce slogan : "l'Alpine est le litre d'essence le plus vite du monde."

P…comme Pilotes

Andruet, de Cortanze, Jabouille, Pironi, Thérier, Nicolas, Darniche, Killy, Rosinski, Wolleck, Depailler, Arnoux, Bell, Laffite, Tambay, Ragnotti, Pescarolo, Scheckter, etc. La liste de pilotes Alpine est longue. Et comporte même une curiosité : André Guelfi, le futur "Dédé la Sardine" qui s’illustra dans l’affaire Elf, qui avait commencé sa carrière comme pilote de course, a aussi couru sur Alpine en circuit dans les années 60 !

Q…comme Quatre mousquetaires

En 1973, l’A110 1800 est la véritable terreur du championnat du monde des rallyes. A son volant, on trouve les Jean-Luc Thérier, Jean Claude Andruet, Jean-Pierre Nicolas et Bernard Darniche, vite surnommés les Quatre mousquetaires. Sous la férule de Jacques Cheinisse, ils imposent la berlinette sur tous les terrains et font obtenir à la marque le titre de championne du monde des rallyes. Magnifique saga.

R…comme Rédélé (1922-2007)

L’homme qui a créé Alpine. Jeune coureur automobile et concessionnaire Renault, Jean Rédélé pilote une 4 CV pour ses premiers rallyes dans les années 50, et obtient quelques bons résultats. Il décide alors de créer une véritable petite sportive reprenant des éléments de série. Ainsi naît en 1955 l’Alpine A106, dont la carrosserie polyester repose sur une plateforme de 4 CV. La même année, Renault et la société Alpine s’associent officiellement et en lancent la production. L’aventure commence.

S…comme Stage de pilotage

Une vingtaine de jours par an, la marque privatise le circuit Bugatti du Mans et accueille jusqu'à 30 stagiaires pour des journées de découverte et perfectionnement de pilotage dans le cadre de la Piste bleue Alpine. Caradisiac a eu l’opportunité de tester la formule "Discovery", et vous garantit que vous ne regretterez pas un seul des 1 495 euros dépensés.

T… comme (A) Trois cent quatre-vingt dix

Officiellement dévoilé mardi 27 mai à Dieppe pour les 70 ans de la marque, l’A390 est la première Alpine capable d’accueillir 5 passagers dans des conditions de confort décentes.

U…comme (H)Unaudières

En 1978, Patrick Depailler atteindra 359 km/h au volant d’une A443 dans la ligne droite des Hunaudières.

V…comme Victoire

Le 10 juin 1978, Renault-Alpine aligne 4 voitures aux 24 Heures du Mans. Après avoir mené la course pendant 18 heures, l’A443 n°1 cède le commandement à une autre Renault-Alpine, l’A442 B n° 2 conduite par Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud qui l’emporteront devant deux Porsche !

W…comme Wahou !

C’est le premier mot qui vient à l’esprit quand on découvre le concept-car Alpenglow Hy6, désormais équipé d’un V6 3.5 biturbo alimenté par l’hydrogène et développant quelques 740 ch. Ce véhicule annonce l'arrivée d'un hypercar à moteur V6 hybride dans la gamme en 2027, du calibre d'une Ferrari SF90.

X…comme L’inconnue

On ignore encore à peu près tout de la future A310, qui chapeautera la gamme dans les années qui viennent. Alpine a toutefois annoncé qu’il s’agirait d’un coupé quatre places "qui élargira le terrain de jeu à des usagers en recherche de sportivité et praticité au quotidien." La gamme annonce pour 2030 une gamme de 7 modèles, dont un cabriolet.

Y…comme "Y croire…"

A en croire Renault, rouler en Berlinette A 110 (l’ancien modèle), c’est entrer en religion : "…Cette voiture se mérite. Elle n’a pas mauvais caractère, mais simplement du caractère. La tenue de cap est parfois plus problématique mais qu’importe. Cette voiture n’incite pas à la conduite, mais au pilotage…"

Z…comme Zéro de conduite?

On aurait pu évoquer ici Zinedine Zidane, ambassadeur de la marque, mais on adressera plutôt un petit clin d'oeil à nos gendarmes des Brigades rapides d'intervention, qui depuis 2022 traquent nos écarts de conduite à bord d'une flotte d'A110 spécialement aménagées...mais qui, parfois, se font aussi quelques frayeurs au volant!