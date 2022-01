Retromobile 2022: l'hommage mérité à Amédée Gordini

Aux dernières nouvelles, le salon Retromobile aura bien lieu. Celui-ci devrait se tenir du mercredi 2 au dimanche 6 février porte de Versailles à Paris, et devrait encore une fois permettre de se plonger avec délice dans l’histoire automobile.

Parmi les personnalités mises à l’honneur cette année figure Amédée Gordini (1899-1979), dit « le sorcier », un homme qui a su tirer le meilleur de modèles de grande série pour en faire de redoutables modèles à vocation sportive.

Mais avant cela, il a bien sûr forgé sa légende en compétition. Il quitte en 1925 l'Italie pour la France, où il démarre une collaboration avec Simca en 1934 qui aboutit trois ans plus tard à la création de la Gordini Spider Simca 5 qui remportera notamment une victoire de catégorie au Mans 1938.

Suivront de nombreuses années sur les circuits, marquées notamment par une victoire de Fangio au GP de Marseille 1949 au volant d’une monoplace Gordini, et l’année suivante par des victoires de Jean Behra à Reims et Pau, devant Ferrari.

Après plus de 600 courses, il cesse sa carrière d’indépendant en compétition et rejoint Renault, pour qui il va développer des versions affûtées de modèles de grande série.

La saga commence avec la Dauphine en 1957, après quoi suivront la mythique R8 (1964) et la fameuse R12 (1974) qui tient la vedette dans les dernières aventures d’OSS 117.

Chacune de ces voitures de route sera exposée à Rétromobile, aux côtés de la Spider Simca 5 évoquée plus haut, mais aussi d’une Barquette Simca 8 1939, d’une Gordini 37 S type 24 S 1953, d’une Gordini 35 type 16 de Formule 1 (1954), d’une Gordini 43 type 31S de Formule 1 (1954), et d’une Gordini 42 type 32 1956, la dernière des voitures de course produites par Gordini.

En revanche, aucune trace de la Twingo Gordini dCi 85 ch lancée en 2011 (parlez d'une dilapidation d'héritage!).