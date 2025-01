L'Alpine A290 élue voiture de l'année ? Mais comment ça ?

La rédaction de Caradisiac a assisté en direct à la révélation de la « voiture de l’année 2025 » dans une cérémonie organisée au salon de Bruxelles vendredi dernier par le jury du « Car of the Year », rassemblant 59 journalistes de 22 pays de l’Union européenne. Figurant parmi les favoris, la Renault 5 E-Tech Electric a remporté l’élection juste devant le Kia EV3 (qui a failli succéder au Kia EV6 élu en 2023 !), la Citroën C3/ë-C3 et le nouveau Dacia Duster.

Les juges ont ainsi craqué pour le design franchement audacieux de la citadine électrique française, censée contribuer à l’augmentation sensible des ventes de modèles « zéro émissions » dès cette année 2025 en Europe comme la Citroën ë-C3 et la future Fiat Grande Panda. Ses bonnes prestations générales les ont convaincus malgré quelques gros défauts comme son habitabilité très moyenne (places arrière étriquées et coffre limité) et son prix quand même élitiste dans l’absolu, elle qui se négocie actuellement à partir de 27 990€ avant bonus dans sa finition de base Evolution avec les petites batteries de 40 kWh et le moteur de 120 chevaux (et très au-dessus des 30 000€ dans ses finitions hautes avec les batteries de 52 kWh et le moteur de 150 chevaux).

Mais l’Alpine, alors ?

Or, cette nomination de la Renault 5 E-Tech Electric arrivait en tandem avec celle de l’Alpine A290, sa cousine sportive du groupe. Les journalistes ayant voté pour la Renault apportaient aussi automatiquement leur voix à l’Alpine, de la même façon que ceux ayant préféré la Citroën C3 thermique apportaient un suffrage à la ë-C3 électrique nommée en tandem. L’Alpine A290 profite ainsi de la victoire de la R5 et revendique ce titre de la « voiture de l’année 2025 », comme s’en est félicitée la marque dans un communiqué officiel.

Mais justement, cette A290 mérite-t-elle vraiment le titre ? Avec son addition de base à 38 700€ avant bonus avec son moteur de 180 chevaux (ou plutôt 41 700€ au minimum pour le modèle à 220 chevaux essayé par les journalistes), la citadine sportive bénéficie d’un très bon comportement dynamique mais n’a provoqué aucun coup de foudre lors de sa présentation presse organisée à la fin de l’année dernière. Notre essayeur Julien Bertaux lui reconnaît des qualités, mais pas au point de s’enthousiasmer et tout en espérant que la marque de Dieppe propose bientôt des variantes plus épicées pour la porter à la hauteur des fabuleuses Renault Clio RS de l’ancien temps.

Malgré des réactions de la presse globalement mitigées au sujet de cette A290, l’Alpine hérite d’un titre plutôt accordé à sa cousine plus « roturière ». En ce sens, mérite-t-elle vraiment d’être appelée « voiture de l’année » ?

Rappelons qu’avant l’A290, l’A110 avait déjà été élue en 2019 à égalité de points avec l’oubliable Jaguar i-Pace. Et à l’époque, la validité de ce choix ne laissait aucun doute quant à sa légitimité tant la sportive française avait impressionné tout le monde.

Bref, ce système de « mutualiser » certains modèles au tableau de l’élection de la voiture de l’année paraît absurde et il n’aurait sans doute pas fallu ajouter le nom de l’A290 à celui de la Renault 5. Celui de l’Alpine ne figurait d’ailleurs même pas dans la liste initiale des 41 modèles présélectionnés pour cette édition 2025, dévoilée l’été dernier. Ce n’est que dans la liste des 7 finalistes, publiée en novembre dernier, qu’il a été ajouté à celui de la R5. Bien sûr, tout le monde a envie qu’un modèle électrique d’Alpine puisse remporter à lui seul ce titre, sans avoir à profiter simplement de celui d’un modèle Renault. Ce sera peut-être le cas du futur SUV A390 attendu d’ici l’année prochaine, qui sait ?