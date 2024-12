Alpine vendra l'A110 jusqu'en 2026 et promet une A110 électrique "plus légère que ses concurrentes thermiques"

Non compatible avec les nouvelles normes GSR2 obligatoires en Europe pour toutes les voitures neuves vendues en grande série depuis cet été, l’Alpine A110 a réduit son rythme de production pour avoir le droit de rester en vente.

La bonne nouvelle, c’est qu’elle restera produite jusqu’en 2026 comme vient de le confirmer le directeur général d’Alpine Philippe Krief aux journalistes d’Autocar. A noter que l’A110 R Ultime, cette série spéciale limitée à 110 exemplaires dont le prix atteint 265 000€ ou même 330 000€ dans sa configuration « La Bleue », serait déjà vendue « à 95% » d’après la même source. Même à ce tarif élitiste, elle aurait donc réussi à trouver sa clientèle. Le carnet de commandes de l’Alpine A110, toutes versions confondues, serait plein pour les six prochains mois.

Une A110 électrique dès 2026 !

Plus étonnant, Luca de Meo affirme aux journalistes d’Autocar que la prochaine Alpine A110 électrique arrivera dès 2026. Il explique qu’il a « pris des décisions non rationnelles à son sujet en investissant beaucoup d’argent dans sa plateforme électrique sur-mesure ». Surtout, il assure que l’auto restera légère malgré sa mécanique électrique : « la future A110 sera plus légère que ses concurrentes thermiques comparables et ne fera aucun compromis en matière de performance ».

Pour ces dernières affirmations comme pour les ambitions d’imposer Alpine comme une marque de luxe mondiale à la fin de la décennie, il faudra évidemment vérifier que les promesses de Luca de Meo se convertissent dans le monde réel.